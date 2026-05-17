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【重磅快評】川普一句話 賴清德務實「封存台獨」

聯合報／ 主筆室
民進黨主席賴清德出席民主進步黨創黨四十週年紀念系列活動青年座談會－台北場。記者邱德祥／攝影
民進黨主席賴清德出席民主進步黨創黨四十週年紀念系列活動青年座談會－台北場。記者邱德祥／攝影

美國總統川普近日對台灣問題明確表示，他不希望「有人」走向獨立。川普再次劃出美國對台的政策紅線，也讓賴清德總統的台獨論述面臨最嚴厲的考驗。賴總統今晚明確表示，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志，這就是台灣全體人民的最大共識，也是我們所要捍衛的現狀，沒有所謂的「台獨」問題。賴總統此話一出，再度展現務實台獨工作者的韌性。

身兼民進黨主席的賴清德總統今天下午在民進黨創黨40周年活動，引述中華民國憲法定義「台獨」的兩大意涵：「台灣不屬於中華人民共和國、中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。賴總統今晚再透過臉書補充表示，中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須要遵循全體台灣人民的意志，這就是台灣全體人民的最大共識，也是我們所要捍衛的現狀，沒有所謂的「台獨」問題。

回顧民進黨「台獨路線」的演變途徑，1991年台獨黨綱主張建立台灣共和國、制定新憲法，至今仍白紙黑字列入民進黨基本黨綱，成為「法理台獨」基礎；直到1999年為了總統大選爭取中間選票，民進黨通過「台灣前途決議文」，轉型的台獨，從此成為民進黨的主流論述。

2005年中國大陸通過「反分裂國家法」，時任民進黨主席游錫堃在2007年催生「正常國家決議文」，主張中華民國已很難在國際社會使用，應在台獨黨綱、台灣前途決議文的基礎上，積極推動正名、制憲、加入聯合國等作為，以實現台灣為正常國家。正常國家決議文不僅經過民進黨全代會正式通過，民進黨官網至今仍保留「正常國家決議文專區」。游錫堃系統還轉型為派系組織，推動正常國家為目標，目前正國會實質領袖正是外交部長林佳龍。

不過，賴政府危機顯現於雙重矛盾的論述。身為黨主席，賴總統無法完全切割黨綱中的法理台獨主張；身為總統，賴主席又必須向美國保證不踩紅線。於是形成「賴主席」與「賴總統」角色拉扯，一邊要向深綠交代，一邊又得向華府保證。

當川普脫口而出「不希望有人走向獨立」，民進黨昔日高喊的正名、制憲神主牌，如今只能借殼中華民國來維持現狀；不僅揭示台獨路線的現實天花板，更證明在美中博弈下，民進黨再激進的台獨神話，終究敵不過國際現實。

現狀其實是不斷變動的事實，民進黨標榜的「維持現狀」，已經不再是通往台獨的政治光明燈；當台獨逐漸從務實走向務虛，剩下的恐怕只是自欺欺人的執政獨白。台獨正面臨「積極管理、有限開放」現狀，與其說賴主席「定義台獨」、不如說賴總統「管控台獨」。

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