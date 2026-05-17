聽新聞
0:00 / 0:00
美媒曝川普訪中行滿意「習近平安排」 幕僚憂中共未來5年內恐攻台
美國媒體Axios今天報導，一些與美國總統川普關係密切的幕僚擔心，這次中國峰會最重大的實質結果，是中國國家主席習近平在未來5年內入侵台灣的風險升高。
報導指出，這樣一來，可能導致美國企業取得驅動人工智慧（AI）所需晶片的供應鏈被切斷。
根據Axios，幕僚們表示，川普（Donald Trump）喜歡北京行期間，習近平精心安排的盛大排場與特殊待遇，但雙方言辭與表面的友好氣氛並不一致。
一名川普幕僚表示，習近平「試圖讓中國進入一個新定位，他要表達：『我們不是崛起中的強權，我們和你們平起平坐，而且台灣是我的。』」
這名幕僚補充道：「這次訪問顯示，未來5年內，台灣（相關議題）會被放上檯面的可能性大幅提高。」
他認為：「我們（美方）絕對不可能在經濟上做好準備，晶片供應鏈離自給自足還差得遠。對執行長們乃至整體經濟來說，沒有比晶片供應鏈更迫切的議題了。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。