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美媒曝川普訪中行滿意「習近平安排」 幕僚憂中共未來5年內恐攻台

中央社／ 紐約17日綜合外電報導
中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）。圖／路透
中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）。圖／路透

美國媒體Axios今天報導，一些與美國總統川普關係密切的幕僚擔心，這次中國峰會最重大的實質結果，是中國國家主席習近平在未來5年內入侵台灣的風險升高。

報導指出，這樣一來，可能導致美國企業取得驅動人工智慧（AI）所需晶片的供應鏈被切斷。

根據Axios，幕僚們表示，川普（Donald Trump）喜歡北京行期間，習近平精心安排的盛大排場與特殊待遇，但雙方言辭與表面的友好氣氛並不一致。

一名川普幕僚表示，習近平「試圖讓中國進入一個新定位，他要表達：『我們不是崛起中的強權，我們和你們平起平坐，而且台灣是我的。』」

這名幕僚補充道：「這次訪問顯示，未來5年內，台灣（相關議題）會被放上檯面的可能性大幅提高。」

他認為：「我們（美方）絕對不可能在經濟上做好準備，晶片供應鏈離自給自足還差得遠。對執行長們乃至整體經濟來說，沒有比晶片供應鏈更迫切的議題了。」

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