回應川習會 賴總統稱捍衛中華民國現狀：沒有「台獨」問題

川習會落幕後，台灣議題受到關注。賴清德總統17日聽取國安團隊報告後提出五點說明。賴總統說，捍衛中華民國現狀，沒有「台獨」問題。

賴總統強調，中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，他已多次重申，堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須要遵循全體台灣人民的意志，這就是台灣全體人民的最大共識，也是我們所要捍衛的現狀，沒有所謂的「台獨」問題。

以下為賴總統臉書全文：

稍早，我聽取了國安團隊，包括國家安全會議、外交部、國防部、陸委會、國安局等相關機關的報告，就最新情勢進行完整了解與討論，我也就以下五點向國人說明：

第一，台灣是台海及區域和平穩定現狀的維護者。

維持台海及區域和平穩定現狀，是中華民國一貫且堅定的立場，也是2,300萬台灣人民最大共識。

我曾經多次公開表示，作為區域及兩岸負責任的一方，台灣不會挑釁，不會升高衝突，但也不會在壓力下放棄國家主權與尊嚴，以及民主自由的生活方式。台灣從來都是兩岸現狀的堅定維護者，而不是改變現狀的一方。

第二，中國才是區域不穩定及改變現狀的根源。

近年來，中國在台海及周邊海域持續擴張軍事活動，包括軍機艦擾台、大規模軍演、灰色地帶脅迫，以及對周邊國家施加各種軍事、政治與經濟壓力。

眾所周知，這不只是台灣獨自面對的問題，更是整個第一島鏈與印太區域共同面對的迫切安全挑戰，而中國才是破壞區域和平穩定，改變現狀的根源所在。

第三，捍衛中華民國現狀，沒有「台獨」問題。

中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，我已多次重申，堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須要遵循全體台灣人民的意志，這就是台灣全體人民的最大共識，也是我們所要捍衛的現狀，沒有所謂的「台獨」問題。

我們願意在對等與尊嚴前提下，與中國推動健康有序的交流與對話，但是，我們拒絕中國假「統一」為名，實質上是企圖併吞台灣的統戰滲透與具政治目的的脅迫式交流與對話，這也是我們在兩岸關係上所堅守的底線。

第四，台美安全合作與軍售，是維護區域和平穩定的關鍵要素。

台美長期安全合作與軍售建立在《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）的基礎之上，這不僅是美國對台灣的安全承諾，也是長久以來，反制破壞區域和平穩定的最重要嚇阻力量。

我們感謝川普總統自第一任期以來，對台海和平穩定的持續支持，包括對台軍售規模與金額持續提升，協助台灣強化自我防衛能力。

我也要重申，一如島鏈區域間的國家，近年來台灣持續提升國防預算，推動國防改革、強化不對稱戰力、全力提升後備動員與社會韌性，為的就是捍衛全體台灣人民的自由與安全，善盡區域成員的責任。

台灣是印太安全及防衛第一島鏈關鍵樞紐，在中國始終不放棄武力併吞台灣，且持續擴充軍力，企圖改變區域及兩岸現狀下，美國持續對台軍售，並深化台美安全合作，乃至為必要，也是維護區域和平穩定的關鍵要素。

第五，台灣是全球核心利益之所在，台海和平穩定絕不會被犧牲或交易。

台灣是印太安全的重要節點，也是全球AI與半導體發展的核心，更是全球供應鏈重整不可或缺的一環。

台灣是全球核心利益之所在，任何破壞台海和平穩定的行為，不只是對國際規則與秩序的公然挑釁，更將對印太安全、全球供應鏈及世界經濟帶來重大衝擊。

所以，確保台海和平穩定一直是台美及全世界民主國家的高度共識與共同利益之所在，台灣絕不會被犧牲或交易。

最後，我要再次強調，和平是要靠實力，要靠國人守護自由民主的意志，要靠與友盟國家的堅定合作。台灣會繼續肩負起提升自我防衛力量的責任，堅定守護民主自由，不卑不亢、維持現狀，為區域與全球的和平繁榮作出積極貢獻。