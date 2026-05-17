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蔣萬安問民進黨要刪台獨黨綱 沈伯洋反嗆「不是學法律的嗎？」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋（右2）。圖／中央社
民進黨立委沈伯洋（右2）。圖／中央社

美國總統川普表態不希望「台獨民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋昨表示，川普沒有跳脫「不希望雙方片面改變現狀」框架，而要改變台灣是獨立國家現狀的人才是改變現狀，台北市長蔣萬安今表示，中華民國本來就是主權獨立國家，「民進黨要刪台獨黨綱嗎？」沈伯洋表示，現在本來就沒有台獨黨綱，而是台獨前途決議文，蔣可能對民進黨不了解，諷刺「不是學法律的嗎？」

沈伯洋表示，蔣萬安對民進黨黨綱不太了解，現在是台獨前途決議文台灣的這個前途由全體台灣人民2300萬人決定，這是現在的決議文，現在沒有台獨黨綱，「奇怪，他不是學法律的嗎？」

身兼競辦總幹事、綠委吳思瑤也反諷，國民黨應先去想一想自己的黨綱黨章當中寫著反共，但現在的國民黨有沒有來堅定的反共，有沒有跟台灣人民站在一起，有沒有來彰顯防衛台灣的決心，「蔣萬安倒是先好好地來面對他自己黨內的問題。」

面對川普提及兩岸議題，台北市長蔣萬安今表示，中華民國本來就是主權獨立國家，反問民進黨要刪台獨黨綱嗎？沈伯洋表示，現在本來就沒有台獨黨綱，而是台獨前途決議文。記者廖靜清／攝影
面對川普提及兩岸議題，台北市長蔣萬安今表示，中華民國本來就是主權獨立國家，反問民進黨要刪台獨黨綱嗎？沈伯洋表示，現在本來就沒有台獨黨綱，而是台獨前途決議文。記者廖靜清／攝影

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