外媒指華府恐無限期延宕對台軍售 白委：國安單位應立即採取因應措施

美國總統川普結束訪陸行程，外界質疑恐將延宕對台軍購，藉此交換北京提供經濟利益。民眾黨立法院黨團總召陳清龍今天說，川普將對台軍售當成談判籌碼，甚至有人示警可能無限期延宕，對於台灣來說是嚴重警訊，國安單位應該立即採取因應措施。

紐約時報報導，川普不諱言將對台軍售作為對中談判的籌碼，引發外界質疑美國對台支持。美方專家指出，華府恐怕無限期延宕對台灣的140億美元軍售案，藉此交換北京提供經濟利益。此外，川普似乎相信北京方面說法，更將台海緊張大部分歸咎於台灣。

陳清龍今天受訪時表示，川普將對台軍售當成對中談判籌碼，甚至有部分專家評論示警，華府可能無限期延宕對台140億美元軍售案，這對台灣是嚴重警訊，國安單位應該立即採取因應措施，並且說明對美軍購項目是否受到影響，確保台灣利益不被犧牲。

此外，針對川普接受福斯新聞專訪，談及不希望見到台灣走向獨立，而是要維持現狀，總統府發言人郭雅慧昨天回應，美方多次重申對台政策立場未變，賴清德總統一向致力維護兩岸現狀，「中華民國是主權獨立的民主國家，這是不爭的事實，北京無權對台灣有所主張。」

陳清龍表示，賴總統過去自稱「務實的台獨工作者」，民進黨更擅長操作抗中議題打壓政敵，結果現在總統府不僅未提「中華民國台灣」，反而變成「中華民國是主權獨立的民主國家」，立場是否轉變，全民自有公評，奉勸賴政府不要整天操作意識型態製造對立。