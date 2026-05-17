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國民黨批政府嚴重誤判台美關係 籲綠放棄台獨黨綱正視川習會重大警訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨表示，民進黨政府嚴重誤判台美關係、錯誤的兩岸政策，虛幻的台灣是主權獨立國家的主張，在「川習會」後一一現形。嚴正呼籲民進黨廢棄台獨黨綱，正視川普總統在「川習會」後釋出的重大警訊。圖／取自國民黨臉書
國民黨表示，民進黨政府嚴重誤判台美關係、錯誤的兩岸政策，虛幻的台灣是主權獨立國家的主張，在「川習會」後一一現形。嚴正呼籲民進黨廢棄台獨黨綱，正視川普總統在「川習會」後釋出的重大警訊。圖／取自國民黨臉書

川習會後，外媒陸續報導美國總統川普涉台相關說法，國民黨今批民進黨政府嚴重誤判台美關係，嚴正呼籲民進黨廢棄台獨黨綱，正視川普在「川習會」後釋出的重大警訊。

國民黨指出，紐約郵報（New York Post）報導引述川普說法稱，對台軍售「目前擱置，這取決於大陸，對我們來說是一個很好的談判籌碼。」英國獨立報（Independent）報導指，川普表示他不想跑個9500英里去到台海打仗。

國民黨指出，美國福斯新聞（Fox News）副標題指「川普不想看到有人走向獨立，是因為有美國在背後力挺他們。」這對民進黨政府是好幾記響亮的耳光，政府一再傳達「現在是台美關係史上最佳」，妄想透過對美軍售、奢望台海開戰時美國協防，但是川普話裡話外都表明不支持台獨；台灣已經成了美中博弈的籌碼。

國民黨表示，美國福斯新聞（Fox News）直接講明，川普警告台灣不要期待美軍的空白支票；香港南華早報（South China Morning Post）也報導，川普態度曖昧「（對台軍售）可能會批准，也可能不會」，更坦言軍售「取決於大陸」，讓台灣對美軍購議題送上中美交易、出價的談判桌。

國民黨表示，民進黨政府嚴重誤判台美關係、錯誤的兩岸政策，虛幻的台灣是主權獨立國家的主張，在「川習會」後一一現形。嚴正呼籲民進黨廢棄台獨黨綱，正視川普在「川習會」後釋出的重大警訊。

國民黨表示，台灣在台海、東亞、全球具備高度戰略價值，不是價格，民進黨政府應務實回到兩岸共同的政治基礎「九二共識」、反對台獨，台海不能不必終須一戰，和平，才是台灣2300萬人民的追求與渴望。

川習會 台獨 台美關係 川普 國民黨 台美

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