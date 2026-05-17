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川普不希望台獨 蔣萬安直球對決沈伯洋：民進黨要刪台獨黨綱嗎？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午出席中信60甲子棒球特展受訪。記者余承翰／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席中信60甲子棒球特展受訪。記者余承翰／攝影

民進黨北市長參選人沈伯洋昨天受訪說，川普談話沒有跳脫「不希望雙方片面改變現狀」框架，任何要改變「台灣是獨立國家」現狀的人，才是改變現狀。蔣萬安今被問及沈的說法，蔣萬安說，我們都是台灣人，就是中華民國國民，中華民國本來就是一個主權獨立的國家。所以應該要問的是「民進黨要刪除台獨黨綱嗎？」

蔣萬安今天上午出席中信60甲子棒球特展受訪，對於美國總統川普稱不想看到有人走向「獨立」，沈伯洋說，美國以前到現在的立場都是「不希望雙方有片面改變現狀」，立場一直都是如此，而川普這次所講的話也沒有跳脫此一框架，他的言論最終還是回到「不希望片面改變現狀」。

蔣萬安今天被問及此議題，蔣萬安說，我們都是台灣人，就是中華民國國民，中華民國本來就是一個主權獨立的國家。所以應該要問的是，民進黨要刪除台獨黨綱嗎？

台獨 沈伯洋 蔣萬安 川普 中華民國 民進黨

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