聽新聞
0:00 / 0:00
川普不希望台獨 蔣萬安直球對決沈伯洋：民進黨要刪台獨黨綱嗎？
民進黨北市長參選人沈伯洋昨天受訪說，川普談話沒有跳脫「不希望雙方片面改變現狀」框架，任何要改變「台灣是獨立國家」現狀的人，才是改變現狀。蔣萬安今被問及沈的說法，蔣萬安說，我們都是台灣人，就是中華民國國民，中華民國本來就是一個主權獨立的國家。所以應該要問的是「民進黨要刪除台獨黨綱嗎？」
蔣萬安今天上午出席中信60甲子棒球特展受訪，對於美國總統川普稱不想看到有人走向「獨立」，沈伯洋說，美國以前到現在的立場都是「不希望雙方有片面改變現狀」，立場一直都是如此，而川普這次所講的話也沒有跳脫此一框架，他的言論最終還是回到「不希望片面改變現狀」。
蔣萬安今天被問及此議題，蔣萬安說，我們都是台灣人，就是中華民國國民，中華民國本來就是一個主權獨立的國家。所以應該要問的是，民進黨要刪除台獨黨綱嗎？
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。