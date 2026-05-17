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綠：政府兩岸政策始終明確一致 就是維持現狀

中央社／ 台北17日電

針對國際矚目的川習會，民進黨中國部今天提出3點觀察，第一，美國對台政策沒有改變；第二，美中競爭本質沒有改變；第三，中國的作為就是在破壞現狀。民進黨中國部強調，民進黨政府的兩岸政策始終明確一致，就是維持現狀。

民進黨中國部今天透過官方臉書專頁發文指出，在這次川習會前後，中國不斷強力操作台灣議題，極力鼓動美國改變對台立場。中國領導人習近平試圖藉由會談引導美國總統川普做出滿足其「反獨促統」戰略的表述，並同步在台灣內部散播「疑美論」，以分化台美關係

民進黨中國部說，白宮公布的摘要對台灣議題隻字未提，國務卿盧比歐（Marco Rubio）更在訪中期間明確重申「美國對台政策沒有改變」，並強調反對任何強行改變現狀的行為；川普也在空軍一號上作出相同表述。中國想藉這次川習會打臉台灣、操作「美國出賣論」的企圖已徹底落空。

其次，民進黨中國部表示，美中競爭的本質並未因一場會談而改變。習近平在會中試圖拋出「建設性戰略穩定關係」，為雙方關係定調以規避「競爭對手」的定位，以及避免所謂「修昔底德陷阱」，但美方對此並未給予正面回應。川普與華府高層更在乎的是中國是否能實質「開放市場」並提供更多訂單，可是目前看來，「中國支票能否兌現」仍具高度不確定性。可以想見，今年可能還有三次的川習會，美中雙方仍將繼續博弈。

第三，民進黨中國部說，從目前公開的各種訊息看來，中國在這次川習會中不斷以「台獨引戰」的謊言試圖影響美方，這在過去也是中國情勒各方的主要手段。但是，真正破壞台海穩定現狀、威脅區域和平的始終是中國一方。事實是中國軍費支出已連續31年成長，今年更高達新台幣8.7兆元，是台灣的11倍，軍費成長率甚至高過自身的經濟成長目標。這種大規模的武力增長與對外擴張的野心，才是台海現狀最大的威脅來源。

民進黨中國部強調，中共不斷以謊言來操作台灣議題，從前總統蔡英文到總統賴清德，民進黨政府的兩岸政策始終明確一致，就是「維持現狀」。這是對國際社會最負責任的承諾，也是守護民主台灣的最大公約數。同時，民進黨堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬的立場不會動搖，這不僅是客觀事實，也是各方所認知的兩岸現狀。

民進黨中國部表示，唯有持續提升自我防衛韌性，並強化美日台同盟的合作夥伴關係，才能有效嚇阻中共的擴張野心與惡劣行徑。不論中國操作再多的認知戰，台灣都將堅定與反對威權擴張的國際盟友站在一起，持續堅守「維持現狀」的兩岸政策，守護2300萬台灣人民所珍視的生活方式。

川習會 川習 台美關係 兩岸 民進黨 習近平

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