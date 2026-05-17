賴川通話？ 外交部：川普談話用意待確認

針對美國總統川普在會晤中國大陸國家主席習近平後的表態。陸委會副主委沈有忠昨天表示，政府當前政策致力於維持台海和平穩定現狀，會持續與美方保持溝通。外交部政務次長陳明祺說，川普才剛返回華府，美方還未就川習會向台灣做簡報。

沈有忠與陳明祺昨出席台北一場針對川習會後續美中台關係的座談會，二人會前共同受訪。

對於川普稱「不希望有人走向獨立」，陳明祺表示，中華民國是一個主權獨立的國家，且與中華人民共和國互不隸屬，也只有二三○○萬台灣人民才可以透過民主的方式決定自己的命運。沈有忠說，台灣當前政策就是致力於維持台海和平穩定現狀。

針對川普與習近平談論對台軍售，引發美鬆動對台六項保證的討論。沈有忠稱，川普強調沒有在台灣問題上對中方有任何承諾，這是非常重要的訊號，外界的質疑是超譯，不用太過擔心。

陳明祺說，台灣當然希望不要討論軍售議題，川普說是習近平主動提起，但美方一貫立場都是支持台灣國防，台美軍售是區域和平穩定的基石。

至於對第二波一四○億美元對台軍售有無信心？陳明祺回應「沒有評論，會跟美方持續溝通跟了解。」

川普還表示，將與「掌管台灣的人」談過後對軍售做出決定，外界關注「賴川通話」的可能性。陳明祺表示，川普在機上談話的「真實用意」，還留待後續確認。