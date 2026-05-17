聽新聞
0:00 / 0:00

川普不想看到台獨 府：向來主張維護現狀

聯合報／ 記者周佑政屈彥辰劉懿萱趙容萱／連線報導
賴清德總統昨出席亞太心臟學會演講會開幕式，對川普提到台灣議題，府方透過新聞稿回應。圖／取自總統府flickr
賴清德總統昨出席亞太心臟學會演講會開幕式，對川普提到台灣議題，府方透過新聞稿回應。圖／取自總統府flickr

美國總統川普在川習會落幕後表示，不想看到有人走向獨立，也不想看到「有人說要台獨，是因為有美國支持」。總統府發言人郭雅慧昨表示，持續貢獻區域和平與穩定，致力維護兩岸現狀，一直是賴清德總統向來的主張。

川習會期間，總統府並未對美中領袖在北京的會談發表評論；而賴清德總統昨天出席亞太心臟學會演講會開幕式時，並未公開行程，事後僅透過新聞稿說明致詞內容。至於川普接受福斯新聞專訪提到台灣議題，府方同樣透過新聞稿回應。

府：主權獨立是不爭的事實

郭雅慧表示，包括川普及美國國務卿魯比歐在內，美方多次重申對台灣政策的一貫立場沒有改變；「中華民國是主權獨立的民主國家，這是不爭的事實」，北京無權對台灣有所主張。

外界關注軍購議題，郭雅慧說，台美間軍售不僅明載於美國的台灣關係法，美國對台灣的安全承諾，更是對區域威脅的共同嚇阻，我國感謝川普政府長期以來，對台海安全的持續支持，包括持續提供我國精良的各項裝備，規模與金額屢創新高。

美國總統川普上周甫結束三天兩夜緊湊的國是訪中行程。圖為川普十五日搭空軍一號返美，飛抵華府近郊馬里蘭州安德魯聯合基地時下機。（路透）
美國總統川普上周甫結束三天兩夜緊湊的國是訪中行程。圖為川普十五日搭空軍一號返美，飛抵華府近郊馬里蘭州安德魯聯合基地時下機。（路透）

官員解讀 美不希望打破現狀

國安官員則分析，川普政府在川習會前會後所釋放的一系列談話，歸納出「美國對台政策不變，維持現狀是關鍵，軍售怎麼賣、只跟台灣談」三訊號。首先，從魯比歐到川普都在媒體專訪時重申美國對台政策沒有改變。其次，川普談話要中國「冷靜」，反映川普在意的不是「獨立」這個概念，川普也不想清楚定義台灣地位，而是不希望任何打破現狀的動作。

官員說，川普指不想看到台灣喊獨立、然後美國要飛九千五百英里去打仗，說的是「他不想為了一場破壞現狀，傷害美國與各方核心利益的情形被拖進戰爭風險裡，並不是幫北京定義台灣的政治身分」。前總統蔡英文及賴總統都清楚表達過，台灣已是主權獨立國家，沒有宣布獨立的問題。

國安官員說，第三是川普提到軍售要與「目前負責台灣事務的人」溝通再決定，川普軍售要商議對象是台灣，不是北京。

藍委：務實台獨變寄生台獨

民眾黨主席黃國昌認為，川普稱對台軍售是和中國談判非常好的籌碼，明顯違反美國對台六項保證，外交部應向美國在台協會（ＡＩＴ）確認六項保證是否已生變。

國民黨立院黨團書記長林沛祥說，「務實台獨」變「寄生台獨」，平常高喊意識形態，遇到國際現實壓力時，又立刻縮回去改口，嘴巴喊獨立，政策上卻不敢真正承擔後果，最後只剩政治操作。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，川普的發言再次證明，台灣的安全不能完全寄託在任何一個大國善意上。

台中市長盧秀燕昨呼籲，不管美中談了什麼，或者有無暗盤，「我們都要對自己國家有信心」。

1法3公報6保證 川普怎麼說 製表／國際中心
1法3公報6保證 川普怎麼說 製表／國際中心

台獨 郭雅慧 川普 賴清德

延伸閱讀

川普稱不想看到台獨 府：致力維護兩岸現狀是賴總統向來主張

國安官員：川普傳遞對台政策不變、維持現狀、軍售只跟台灣談三訊號

川普指「不希望有人走向獨立」 陸委會：致力維持台海現狀

川普：不希望有人走向獨立 台不要期待美無條件軍事支持

相關新聞

【重磅快評】一覺醒來台灣連名字都沒了 成「一個地方」

九年前，美國總統川普在第一任任內與中國國家主席習近平首次會晤，隨後美中展開了長達數年的激烈對抗；但九年後，歷史轉了個大彎，最新一輪的「川習會」落幕，美中關係驚覺已從對抗走向合作。在這場大國博弈的牌局中，台灣一覺醒來，發現自己不僅恐怕被推向美中共管的實驗室，甚至在川普口中，降格成了「一個地方」。

國安官員：川普傳遞對台政策不變、維持現狀、軍售只跟台灣談三訊號

「川習會」後，美國總統川普在15日播出的福斯新聞專訪表示，他不想看到有人走向獨立，也不想看到有人說要台獨，是因為有美國支持。我國安官員指出，要看清楚川習會以及後續川普接連訪談中關於台灣的政策立場，應該從會談前後，白宮、國務院與川普本人在不同場合的接連表態來整體觀察，而實際觀察，這當中所釋出的訊號大致一致，就是：美國對台政策不變、維持現狀是關鍵、軍售怎麼賣只跟台灣談等三大訊號。

學者警示：美「一法三公報六保證」一中政策敘述已改變

川習會落幕，美國總統川普表明不希望有人走向獨立。立法院副院長江啟臣表示，台灣絕對不能流於大國博弈的馬前卒，用實力與對話守護台海和平，保持強權交鋒下的戰略彈性。政大教授黃奎博則警告，應小心美國過去標準的「一法、三公報、六項保證」一中政策敘述正悄然轉變。

美對台政策改變… 賴總統面臨狀況 恐比扁時代惡劣

針對美國總統川普對台的相關談話，我前駐美官員表示，從川普到國務卿魯比歐，嘴巴上說對台政策不變，實際上都改變了；當前局勢非常複雜，因為中國大陸的實力增強，美國實力在減弱，台灣局勢也發生變化，賴清德總統面臨的狀況比前總統陳水扁時代惡劣。

觀察站／最壞打算 川普恐取消第2批對台軍售

美國總統川普在川習會後，對台灣問題做出一連串回應，外界關注他是否會批准已經延宕一段時間的一百四十億美元軍售案，雖有學者認為川普仍會及時同意，但多數觀點都不排除將推遲到秋天之後或可能分批宣布；最不利的情況是川普取消第二批軍售，如此一來，將嚴重影響台灣之盾的防空系統整合，屆時我方恐怕要爭取商購相關系統。

福斯專訪 川普：對台軍售是很好的談判籌碼

十五日播出美國總統川普（下稱川）接受福斯新聞主播拜爾（下稱拜）的專訪。以下為兩人談到台灣議題的內容：

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。