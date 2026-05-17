川普不想看到台獨 府：向來主張維護現狀

美國總統川普在川習會落幕後表示，不想看到有人走向獨立，也不想看到「有人說要台獨，是因為有美國支持」。總統府發言人郭雅慧昨表示，持續貢獻區域和平與穩定，致力維護兩岸現狀，一直是賴清德總統向來的主張。

川習會期間，總統府並未對美中領袖在北京的會談發表評論；而賴清德總統昨天出席亞太心臟學會演講會開幕式時，並未公開行程，事後僅透過新聞稿說明致詞內容。至於川普接受福斯新聞專訪提到台灣議題，府方同樣透過新聞稿回應。

府：主權獨立是不爭的事實

郭雅慧表示，包括川普及美國國務卿魯比歐在內，美方多次重申對台灣政策的一貫立場沒有改變；「中華民國是主權獨立的民主國家，這是不爭的事實」，北京無權對台灣有所主張。

外界關注軍購議題，郭雅慧說，台美間軍售不僅明載於美國的台灣關係法，美國對台灣的安全承諾，更是對區域威脅的共同嚇阻，我國感謝川普政府長期以來，對台海安全的持續支持，包括持續提供我國精良的各項裝備，規模與金額屢創新高。

美國總統川普上周甫結束三天兩夜緊湊的國是訪中行程。圖為川普十五日搭空軍一號返美，飛抵華府近郊馬里蘭州安德魯聯合基地時下機。（路透）

官員解讀 美不希望打破現狀

國安官員則分析，川普政府在川習會前會後所釋放的一系列談話，歸納出「美國對台政策不變，維持現狀是關鍵，軍售怎麼賣、只跟台灣談」三訊號。首先，從魯比歐到川普都在媒體專訪時重申美國對台政策沒有改變。其次，川普談話要中國「冷靜」，反映川普在意的不是「獨立」這個概念，川普也不想清楚定義台灣地位，而是不希望任何打破現狀的動作。

官員說，川普指不想看到台灣喊獨立、然後美國要飛九千五百英里去打仗，說的是「他不想為了一場破壞現狀，傷害美國與各方核心利益的情形被拖進戰爭風險裡，並不是幫北京定義台灣的政治身分」。前總統蔡英文及賴總統都清楚表達過，台灣已是主權獨立國家，沒有宣布獨立的問題。

國安官員說，第三是川普提到軍售要與「目前負責台灣事務的人」溝通再決定，川普軍售要商議對象是台灣，不是北京。

藍委：務實台獨變寄生台獨

民眾黨主席黃國昌認為，川普稱對台軍售是和中國談判非常好的籌碼，明顯違反美國對台六項保證，外交部應向美國在台協會（ＡＩＴ）確認六項保證是否已生變。

國民黨立院黨團書記長林沛祥說，「務實台獨」變「寄生台獨」，平常高喊意識形態，遇到國際現實壓力時，又立刻縮回去改口，嘴巴喊獨立，政策上卻不敢真正承擔後果，最後只剩政治操作。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，川普的發言再次證明，台灣的安全不能完全寄託在任何一個大國善意上。

台中市長盧秀燕昨呼籲，不管美中談了什麼，或者有無暗盤，「我們都要對自己國家有信心」。