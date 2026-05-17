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拚海馬士首期款 卓揆將加開院會趕進度

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
因應立院議程，行政院研議廿日加開行政院會，單獨處理軍購特別預算案，盼加速編列海馬士多管火箭（圖）首期款。美聯社
因應立院議程，行政院研議廿日加開行政院會，單獨處理軍購特別預算案，盼加速編列海馬士多管火箭（圖）首期款。美聯社

立法院日前三讀通過軍購特別條例，還待編列預算時，海馬士多管火箭首期款將在本月底到期，立法院朝野同意下十九日、廿日連續兩天，由閣揆卓榮泰報告首批軍售項目和特別預算案。因應立院議程，行政院研議廿日加開行政院會，單獨處理軍購特別預算案。

立法院八日三讀通過軍購特別條例，明定第一批預算上限三千億元，第二批上限四千八百億元。在第一批預算中，海馬士多管火箭系統的八億餘元首期款將在五月卅一日到期，若未支付可能全案遭取消。

卓榮泰將率相關部會首長周二赴立院，就第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項專案報告；若報告順利且獲立院同意，行政院周三中午前要把特別預算送到立法院，卓揆下午再赴立院，針對特別預算案的全案編製經過進行報告及備詢。

據了解，為了配合立法院期程及加速推動軍購案進度，行政院廿日上午將臨時加開行政院會，單獨處理軍購特別預算案，後續再依據立法院安排報告特別預算案。廿一日仍會舉行例行行政院會，處理當周排定的院會議程。

另外，對於三讀條例排除的無人機及艇、強弓飛彈、台灣戰術網路（TTN）及部隊覺知套件（TAK）等商購及委製案，行政院日前指示國防部研擬以再提特別條例、追加預算或擴大年度預算規模等符合憲法、預算法方式盡速因應。

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