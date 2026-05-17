觀察站／川習呼應 陸在台海有更大話語權

川習會落幕，藍白相間的美國空軍一號緩緩駛離北京首都機場，升空隱沒雲層間，台灣議題談了什麼不得而知，直到川普親口解密，雲霧散去，台灣迎來震撼彈。

空軍一號輪子離地的那一刻，川普明白揭示美方對台態度；這次美中台角力的結果，明顯不利於台灣，川普呼應習近平畫下的紅線，中方取得了重大勝利。

這條對台紅線，劍指賴清德政府，川普稱台灣人民的安全沒有變化，美國對台政策也沒有改變，但實際上川普所表現出的態度，已讓美國從協助台灣對抗對岸壓力的角色，走向美中共管台海，川普隔空呼應習近平，讓中共在台海有更大話語權。

這不僅象徵了台灣在親美路線上碰壁，也象徵民進黨政府從蔡英文時期開始，在美中競爭態勢之下漁翁得利的局面，恐要畫下句點。

如果說，川習會是中方對美國國家安全戰略等文本的測試與考驗，川普政府的應對及對外說法，已展現出川普心中唯一的紅線只有中共不侵犯台灣，至於台灣的對等尊嚴，乃至於主權，似乎不在川普的考慮範圍內。

而且，對台灣付了鉅額軍購「保護費」，卻連一句口頭保證都換不到。更嚴重的問題是，台灣長期信賴美國的對台原則，川普利益優先，和習近平會談之前，他就預告要談對台軍售，打破六項保證，破壞台灣對美國的長期信任。

這次川習會後，美國的「一個中國政策」也將重新定義。

川普在川習會後拋出震撼彈，讓台灣措手不及，川普擅長兩手策略，接下來美國白宮和國務院預料在川普發言後，會做出一定程度的控管、滅火，川普政府也必然要面對美國國會的強烈質疑。

但那是美國國內，對台灣來說，這是賴清德和民進黨的大挫敗。