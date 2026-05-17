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冷眼集／美方論述 賴政府解讀避重就輕

聯合報／ 本報記者周佑政

美方在川習會期間對是否觸及台灣議題相當低調，一離開北京，美國總統川普便「和盤托出」。川普雖強調美國對台政策並未改變，但美國總統親口對「台獨」畫紅線，十分罕見；更關鍵的是，川普與習近平會晤後，隨即發表高度敏感的涉台論述，對台北而言，恐是最不願見到的劇本。

美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國政策」，向來是華府處理美中台關係的外交準則，美方以戰略模糊來求取其介於北京和台北的戰略平衡。

隨著歷任政府應對當前局勢，一中政策的元素不斷變換增減、排列組合；美國曾經表達過「反對兩岸任何一方片面改變現狀」、「以和平方式解決兩岸分歧」、「台海問題必須以和平方式解決，並要獲取台灣人民的同意」、「在符合台灣人民意願與最佳利益的情況下，和平解決兩岸議題」、「確保台灣有能力自我防衛」，在特定時刻也會搬出「不支持台灣獨立」。

如今，川普表示「不想看到有人說要台獨，是因為有美國支持」、「我不希望有人走向獨立，而且我們等於跋涉九五○○英里去打一場戰爭。我不希望發生那種事。」顯然他認為，台獨是威脅現狀的最大因素，因此，台灣方面才會急於重申維持現狀的基調。

此外，川普談及尚未批准對台軍售，但嚴重的是，美方六項保證受到挑戰，亦即美中領袖對談，觸及對台軍售議題。而台灣的解讀是強調川普討論軍售的對象拉回自己身上，避免針貶美國破壞六項保證的現實。

川普說，他對台灣的了解，可能比對任何國家都還多。而這些理解，除了來自於中國大陸的政治敘事，也是出自他自己的感受與判斷。這一點，不但對美國政府、行政部門是一大挑戰，對台北來說，更是一記警鐘。

而今川習會落幕，儘管川普強調美國對台政策沒有改變，但是美中台三方都需要持續觀察美方接下來的實際作為。然而，單從川普此次對台灣議題的發言，台北方面恐不能只是捏把冷汗，更須即時向美方尋求政策與制度性的「再保證」。

美方 台獨 北京 習近平 川普

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