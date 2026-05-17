觀察站／最壞打算 川普恐取消第2批對台軍售

美國總統川普在川習會後，對台灣問題做出一連串回應，外界關注他是否會批准已經延宕一段時間的一百四十億美元軍售案，雖有學者認為川普仍會及時同意，但多數觀點都不排除將推遲到秋天之後或可能分批宣布；最不利的情況是川普取消第二批軍售，如此一來，將嚴重影響台灣之盾的防空系統整合，屆時我方恐怕要爭取商購相關系統。

川普對於下一波對台軍售的態度，有樂觀論點認為，川普採取戰略模糊的態度，擠牙膏式披露訊息，主要是想持續吸引媒體關注，同時也施壓台灣的軍售預算加緊跟上進度；此外，川普及國務卿魯比歐重申美國對台政策不變，顯示會持續推動建構台灣自我防衛能力，也代表目前進行中的武器裝備採購及運交，仍會繼續。

多數專家都不排除在川習會後，華府對第二批軍售可能延後或分批宣布。中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，美國行政部門今年一月就向美國國會領袖非正式簡報，若川普貿然取消全案，勢必面臨國會非常大的反彈。

然而，川習會剛落幕，雙方才剛鉅細靡遺討論過台灣議題，習近平九月還要訪問華府，美中在這段期間可能還會再有新一波貿易採購。因此，就算川普政府沒取消軍售案，推遲可能性也不低，或者切割案項，先通過一部分，其餘的等到美國期中選舉後再宣布。

第二波軍購案可能延遲半年。揭仲分析，第二波軍售清單可能包括整合式反無人機系統、愛國者三型防空飛彈、NASAMS中低空防空飛彈及增補反戰車飛彈庫存等項目，假如公布期程延後，自然影響軍購案的正式啟動時間和排隊順序，尤其若無法及時搭上某些生產批次，就可能造成交貨時間比原本預期更晚。

他指出，尤其對「台灣之盾」的建構步驟之一，就是搭配第二批軍購的「增程型愛國者三型飛彈」同步引進IBCS整合防空作戰指揮系統，並以IBCS為核心，嫁接整合國內現有的美製防空感測系統。若延後到位，代表我方開始整合美製防空系統的時程將會延後。尤其在波灣戰事爆發之後，美軍、中東各國以及歐洲國家對於愛國者、NASAMS等武器系統的需求大增，若錯過這班車，不但可能大幅延後，成本也可能大增。

不過，全球防衛雜誌採訪主任陳國銘認為，無論愛國者或NASAMS防空飛彈，不但成軍期程長，且都屬於高價防空武器，面對中共可能作為攻台主力的遠程火箭、無人機等低成本戰具，往往反而形成浪費，且採購數量有限，難以真的全面發揮要地防空的效果，就算延後的實際影響其實有限。

面對善變的川普政府，台灣仍不能排除美方直接取消第二批軍售的可能性，如此一來，藉由美製系統為核心來整合「台灣之盾」勢必告吹，嚴重限制台灣之盾的戰力，同時若取消目前國軍欠缺的整合式反無人機能量，對地面作戰的戰力影響也很嚴峻。屆時，我方的挽救之道，就是爭取改以商售模式供售，若因此改採年度預算來支應，對其他項目預算的排擠效應恐怕更明顯且劇烈。