賴總統重申維護兩岸現狀 牛煦庭：如何面對台獨工作者的神聖承諾

美國總統川普接受福斯新聞專訪稱，「不想看到有人說要台獨，是因為有美國支持。」。我國總統府今表示，美方多次重申對台灣政策的一貫立場沒有改變，維護兩岸現狀一直是賴清德總統向來的主張。國民黨立委牛煦庭質疑，賴總統如何面對自己身為「台獨工作者」的神聖承諾？民進黨顯然在川普的認知中成為了麻煩製造者。

總統府發言人郭雅慧今日表示，府方注意到，包括川普總統及國務卿魯比歐在內，美方多次重申對台灣政策的一貫立場沒有改變。一項清楚的事實是，持續貢獻區域和平與穩定，致力維護兩岸現狀，一直是賴總統向來的主張。

牛煦庭說，「致力維護兩岸現狀」如果是賴總統向來的主張，那該如何面對自己身為「台獨工作者」的神聖承諾？是從以前開始就一直搞詐騙？還是面對現在的局勢必須搞詐騙？

牛煦庭說，川普在福斯的專訪中意有所指地指出：「我的不想看到有人說，因為有美國在背後挺我們，所以我們獨立吧，你懂的。」、川普也指出「雙方都應該冷靜」，凡此種種都顯示民進黨顯然在川普的認知中成為了麻煩製造者。

牛煦庭說，如此局面，恰恰證明民進黨政府對於整個局勢變化的嚴重誤判。如果賴總統真的要維護現狀，貢獻區域和平，那應該審慎思考，針對在野黨，乃至於對岸，都開展務實對話的管道，多方交換意見，避免誤判情勢，才有利國家安全。