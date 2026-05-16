川普反台獨…總統府重申主張維持兩岸現狀 林沛祥：遇到壓力就改口

美國總統川普接受福斯新聞專訪表示，不想看到有人說要台獨，是因為有美國支持。我國總統府今日表示，美方多次重申對台灣政策的一貫立場沒有改變，維護兩岸現狀一直是賴清德總統向來的主張。國民黨立院黨團書記長林沛祥說，「務實台獨」變「寄生台獨」，平常高喊意識形態，遇到國際現實壓力時，又立刻縮回去改口，嘴巴喊獨立，政策上卻不敢真正承擔後果，最後只剩政治操作。

林沛祥說，看到總統府現在強調「維持現狀」、「不支持片面改變現狀」，其實國人最大的感受就是四個字：「昨是今非」。

林沛祥說，過去民進黨一路高喊「務實台獨工作者」，把激進口號講得震天價響；如今川普都公開表示，不希望看到有人走向台獨，也不希望有人認為有美國支持就可以推動台獨。結果現在民進黨又突然改口，開始強調和平穩定、兩岸現狀，這不是很諷刺嗎？

林沛祥說，更令人感慨的是，當年的「務實台獨」，如今看起來卻慢慢變成「寄生台獨」。平常高喊意識形態，遇到國際現實壓力時，又立刻縮回去改口。嘴巴喊獨立，政策卻不敢真正承擔後果，最後只剩政治操作。

林沛祥強調，真正負責任的執政者，不是一天到晚在口號之間切換，而是要誠實面對國際現實與兩岸局勢。如果民進黨主席賴清德真的認同現在府方所說的「維持現狀」、反對冒進，那很簡單，請民進黨正式處理台獨黨綱，乾脆勇敢取消，向國際社會與台灣人民證明，你們不是選舉時喊台獨、執政時又轉彎。

林沛祥指出，兩岸和平不是靠口號，而是靠誠信與穩定。台灣人民要的，也不是每天變來變去的政治語言，而是真正能確保安全、和平與發展的務實路線。