川普稱不希望看到有人走向獨立 陳清龍：台灣安全無法寄託在大國善意

美國總統川普在15日播出的福斯新聞專訪表示，他不想看到有人走向獨立。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，川普的發言再次證明，台灣的安全不能完全寄託在任何一個大國善意上，美國有其自身利益的盤算，台灣應持續提升自身的實力與價值，爭取國際發展空間。

陳清龍說，過去民進黨政府一再宣稱台美關係堅若磐石，但從川普的發言來看似乎並非如此，甚至川普還違反美國對台的六項保證，直接與中國討論對台軍售，賴政府國安單位事前有無掌握？如何因應？應清楚向全國人民報告。

至於川習會談及美國對台軍購，陳清龍說，美方屢次表示，第二批軍售沒有問題，因此在野黨也將第二批軍購放入特別條例並三讀通過。令人訝異的是，川普竟然表示對台軍售仍是談判籌碼，違反美國對台的六項保證，直接與中國討論對台軍售，美國作為我國重要的民主夥伴，希望美方能夠信守對我國的承諾，也呼籲賴政府國安單位積極因應。