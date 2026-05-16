快訊

預感成真？孫安佐今晨遭上銬帶走 狄鶯前一晚直播痛哭：來搜索啊

5名潛水同伴全沒回來！她穿好裝備最後一刻改變心意 成唯一生還者

115會考國文／文言文有難度 考生哀嚎：看不懂題目在問什麼

聽新聞
0:00 / 0:00

影／沈伯洋：「台獨」是「台灣是主權獨立的國家」

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中），下午在秘書長徐國勇（右）、台北巿黨部主委張茂楠（左）陪同前往台北保安宮並一同參拜保生大帝祈求國泰民安。沈伯洋在廟埕受訪表示，所謂「台獨」，就是台灣是主權獨立的國家，這就是目前的現狀。任何人想要改變「台灣是主權獨立國家」的現狀的那個人，才叫做「改變現狀」。記者黃義書／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中），下午在秘書長徐國勇（右）、台北巿黨部主委張茂楠（左）陪同前往台北保安宮並一同參拜保生大帝祈求國泰民安。沈伯洋在廟埕受訪表示，所謂「台獨」，就是台灣是主權獨立的國家，這就是目前的現狀。任何人想要改變「台灣是主權獨立國家」的現狀的那個人，才叫做「改變現狀」。記者黃義書／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋，下午在秘書長徐國勇、立法委員王世堅、台北市黨部主委張茂楠陪同前往台北保安宮拜會保安宮董事長廖武治，並一同參拜保生大帝祈求國泰民安。

沈伯洋對於今天來到保安宮，除了要祈求國泰民安之外，現在「台北隊」出發，未來會遇到各式各樣的挑戰，也希望保生大地能夠延續這個慈愛的精神，讓這一個更好的情況、更好的未來能夠在台北深耕。

受訪時對美國總統川普表示，不想看到有人走向「獨立」，也不想看到有人說要「台獨」，是因為有美國支持。就此沈伯洋表示，美國從以前到現在的立場，都是不希望兩方有片面的改變現狀，一直立場都是如此；沈伯洋並指，川普這次講的話，也沒有跳脫這句話，他的最後的意思就是，還是不希望片面改變現狀。這個也是台灣人目前現在多數人的想法。

沈伯洋對「台獨」一事表示，重點在於「台獨」的定義。沈伯洋進一步表示，所謂「台獨」，就是台灣是主權獨立的國家，這就是目前的現狀。任何人想要改變「台灣是主權獨立國家」的現狀的那個人，才叫做「改變現狀」。

沈伯洋特別說明什麼是「改變現狀」指，想要敞開大門讓別人入侵，才叫做改變現狀。所以我們現在在跟美國所對接的這個想法，並沒有任何的改變。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中），下午在秘書長徐國勇、台北巿黨部主委張茂楠陪同前往台北保安宮並一同參拜保生大帝祈求國泰民安。沈伯洋在廟埕接受媒體提問。記者黃義書／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中），下午在秘書長徐國勇、台北巿黨部主委張茂楠陪同前往台北保安宮並一同參拜保生大帝祈求國泰民安。沈伯洋在廟埕接受媒體提問。記者黃義書／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二），下午在秘書長徐國勇（右一）、立法委員王世堅、台北巿黨部主委張茂楠陪同前往台北保安宮拜會保安宮董事長廖武治（左一），並一同參拜保生大帝祈求國泰民安。記者黃義書／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二），下午在秘書長徐國勇（右一）、立法委員王世堅、台北巿黨部主委張茂楠陪同前往台北保安宮拜會保安宮董事長廖武治（左一），並一同參拜保生大帝祈求國泰民安。記者黃義書／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二），下午在秘書長徐國勇（左三）、台北巿黨部主委張茂楠（左一）陪同前往台北保安宮並一同參拜保生大帝祈求國泰民安。一同高呼當選口號。記者黃義書／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左二），下午在秘書長徐國勇（左三）、台北巿黨部主委張茂楠（左一）陪同前往台北保安宮並一同參拜保生大帝祈求國泰民安。一同高呼當選口號。記者黃義書／攝影

台獨 沈伯洋 王世堅 民進黨 川普

延伸閱讀

川普警告台獨後 「抗中保台」一大挫折？沈伯洋正面回應了

川普指「不希望有人走向獨立」 陸委會：致力維持台海現狀

川普：不希望有人走向獨立 台不要期待美無條件軍事支持

稱台灣為「地方」川普：台灣有人想獨立 我希望維持現狀

相關新聞

國安官員：川普傳遞對台政策不變、維持現狀、軍售只跟台灣談三訊號

「川習會」後，美國總統川普在15日播出的福斯新聞專訪表示，他不想看到有人走向獨立，也不想看到有人說要台獨，是因為有美國支持。我國安官員指出，要看清楚川習會以及後續川普接連訪談中關於台灣的政策立場，應該從會談前後，白宮、國務院與川普本人在不同場合的接連表態來整體觀察，而實際觀察，這當中所釋出的訊號大致一致，就是：美國對台政策不變、維持現狀是關鍵、軍售怎麼賣只跟台灣談等三大訊號。

川普拿「對台軍售」當談判籌碼？黃國昌震驚：違反美對台6項保證

「川習會」落幕，民眾黨黨主席黃國昌今在台中受訪說，非常震驚的是，過去美國對台的「6項保證」，這次竟然清楚的被違反；他質疑，過去美方、AIT都不斷表示第二批軍售沒有問題，還催促、要求在野黨放到國防特別條例草案裡面，結果「川普大剌剌的表示，對台軍售是他和中國談判非常好的籌碼。」

學者警示：美「一法三公報六保證」一中政策敘述已改變

川習會落幕，美國總統川普表明不希望有人走向獨立。立法院副院長江啟臣表示，台灣絕對不能流於大國博弈的馬前卒，用實力與對話守護台海和平，保持強權交鋒下的戰略彈性。政大教授黃奎博則警告，應小心美國過去標準的「一法、三公報、六項保證」一中政策敘述正悄然轉變。

川普稱不想看到台獨 府：致力維護兩岸現狀是賴總統向來主張

美國總統川普在15日播出的福斯新聞專訪表示，他不想看到有人走向獨立，也不想看到有人說要台獨，是因為有美國支持。總統府發言人郭雅慧今日表示，府方注意到，包括川普總統及國務卿魯比歐在內，美方多次重申對台灣政策的一貫立場沒有改變。

川普警告台獨後 「抗中保台」一大挫折？沈伯洋正面回應了

川習會後，美國總統川普稱不希望有人走向獨立，總統府強調致力維護兩岸現狀是賴總統向來主張。民進黨台北市長參選人沈伯洋今表示，美國從以前到現在的立場都是「不希望兩方有片面的改變現狀」，從頭到尾要改變現狀的只有中國，台灣不是要改變的一方。

【重磅快評】一覺醒來台灣連名字都沒了 成「一個地方」

九年前，美國總統川普在第一任任內與中國國家主席習近平首次會晤，隨後美中展開了長達數年的激烈對抗；但九年後，歷史轉了個大彎，最新一輪的「川習會」落幕，美中關係驚覺已從對抗走向合作。在這場大國博弈的牌局中，台灣一覺醒來，發現自己不僅恐怕被推向美中共管的實驗室，甚至在川普口中，降格成了「一個地方」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。