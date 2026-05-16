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川普警告台獨後 「抗中保台」一大挫折？沈伯洋正面回應了

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今至保安宮參香祈福，現場接受媒體提問。記者林佳彣／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今至保安宮參香祈福，現場接受媒體提問。記者林佳彣／攝影

川習會後，美國總統川普稱不希望有人走向獨立，總統府強調致力維護兩岸現狀是賴總統向來主張。民進黨台北市長參選人沈伯洋今表示，美國從以前到現在的立場都是「不希望兩方有片面的改變現狀」，從頭到尾要改變現狀的只有中國，台灣不是要改變的一方。

沈伯洋今至保安宮參香祈福，媒體問及川普不希望看到台獨，對「抗中保台」路線是一大挫折？他回應，川普所講出的話語到底有沒有改變，大家應該可以很明顯地知道，美國從以前到現在的立場都是「不希望兩方有片面的改變現狀」。川普這次講的話也沒有跳出這句話，他最後意思還是不希望片面改變現狀，也是台灣人目前現在多數人的想法。

沈伯洋說，至於台獨這一個字，重點在於定義是什麼。他多次重申，台獨就是台灣是主權獨立的國家，這是現狀，所以有任何人想要改變「台灣是主權獨立國家」現狀的那個人，才叫做改變現狀，比如想要敞開大門讓別人入侵，才叫做改變現狀。台灣現在跟美國所對接的想法，並沒有任何改變。

沈伯洋指出，川普很多用語都是用「想」字，不是「會」跟「要」，這些措詞在英文的外交字眼是非常重要。目前台美關係，他認為沒有任何改變。

沈伯洋強調，我們作為一個主權獨立的國家，每一任總統也都這樣想，這個態度對國民是沒有任何改變。既然如此，台灣從來不是要改變現狀的一方，台灣沒有要入侵中國，只有中國要入侵台灣。從頭到尾要改變現狀的只有中國，而美國的政策也非常一致，整個印太戰略就是嚇阻中國要做這件事。

台獨 川普 沈伯洋 抗中保台

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