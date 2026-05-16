快訊

預感成真？孫安佐今晨遭上銬帶走 狄鶯前一晚直播痛哭：來搜索啊

5名潛水同伴全沒回來！她穿好裝備最後一刻改變心意 成唯一生還者

115會考國文／文言文有難度 考生哀嚎：看不懂題目在問什麼

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】一覺醒來台灣連名字都沒了 成「一個地方」

聯合報／ 主筆室
美國總統川普接受福斯新聞主播拜爾專訪15日播出，川普表示，他不希望有人走向獨立。歐新社
美國總統川普接受福斯新聞主播拜爾專訪15日播出，川普表示，他不希望有人走向獨立。歐新社

九年前，美國總統川普在第一任任內與中國國家主席習近平首次會晤，隨後美中展開了長達數年的激烈對抗；但九年後，歷史轉了個大彎，最新一輪的「川習會」落幕，美中關係驚覺已從對抗走向合作。在這場大國博弈的牌局中，台灣一覺醒來，發現自己不僅恐怕被推向美中共管的實驗室，甚至在川普口中，降格成了「一個地方」。

這場國際政治的巨變，核心在於地緣政治現實的殘酷重組。美國近年在應對全球多點爆發的衝突中，逐漸感到力不從心。華府發現若沒有北京配合，美國根本無法獨自收拾殘局。當美國的戰略利益需要中國的協助時，台灣自然成了被擺上天平、隨時準備被權衡的籌碼。

此次美中雙方都對台灣議題拋出「大白話」，習近平直言：「台獨與和平水火不容」，這條紅線劃得毫無懸念。川普亦表明：「不想看到有人推動獨立。」甚至強調美國不想大老遠跑9500英里去打一場與自身利益無直接關聯的戰爭。川普要習近平冷靜，更要台灣「冷靜下來」。這番談話的實質外延，等同於宣告台灣進入由美中兩大強權「共同控管」的階段。

川普結束訪問後，接受美國媒體專訪中提到台灣時，在用字遣詞上格外小心翼翼：「我們會稱它為一個地方（a place），因為沒有人知道該怎麼定義它。」這不只是稱呼上的矮化，更是國際政治現實中實質主權地位的解構。在不想捲入戰爭的最高指導原則下，台灣連名字都沒了，淪為一個面目模糊的地理名詞。

面對美中聯手畫出的高壓線，等了一晚，總統府今日的回應是解讀美方「對台政策的一貫立場沒有改變」，並強調致力維護兩岸現狀，試圖抹去賴清德總統過去自許為「務實台獨工作者」的色彩，以及過往強硬的兩岸對抗調性。平心而論，府方選擇低頭吞下「維持現狀」，確實是不得不為的現實妥協，也算明智。

然而，府方隨後話鋒一轉，搬出台灣關係法，大談美台軍售規模與金額屢創新高，感謝美方提供精良裝備云云。這番隔空喊話，名為感謝，實為提醒美方不能因此對台軍售喊停或縮水。但這招對川普顯然抓錯藥方。川普已在專訪中將對台軍售視為可暫時擱置、視中國表現而定的「談判籌碼」，其潛台詞再清晰不過，他的商人戰略邏輯思考是如何「不得罪習近平，又能從台灣（或中國）賺到錢」。

這場川習會證明，沒有永遠的對抗，只有永遠的利益。當美中從對抗走向合作，台灣從過去抗中的「民主前線」，瞬間變成大國維持區域平衡、避免擦槍走火的「一個地方」。台灣必須看清，當美國總統開始計算9500英里的距離與代價時，任何將自身安全寄託於單一外部大國的戰略，都是極其盲目且危險的。

川習會 習近平 中共 台灣 川普 美中關係 台灣關係法 軍售

延伸閱讀

新聞眼／台獨爭議川普表態 台灣面臨美中雙邊壓力

稱台灣為「地方」川普：台灣有人想獨立 我希望維持現狀

聯合報社論／台灣問題懸念：川習商定共管台灣？

趙春山／川習會考驗中美競合關係

相關新聞

國安官員：川普傳遞對台政策不變、維持現狀、軍售只跟台灣談三訊號

「川習會」後，美國總統川普在15日播出的福斯新聞專訪表示，他不想看到有人走向獨立，也不想看到有人說要台獨，是因為有美國支持。我國安官員指出，要看清楚川習會以及後續川普接連訪談中關於台灣的政策立場，應該從會談前後，白宮、國務院與川普本人在不同場合的接連表態來整體觀察，而實際觀察，這當中所釋出的訊號大致一致，就是：美國對台政策不變、維持現狀是關鍵、軍售怎麼賣只跟台灣談等三大訊號。

川普拿「對台軍售」當談判籌碼？黃國昌震驚：違反美對台6項保證

「川習會」落幕，民眾黨黨主席黃國昌今在台中受訪說，非常震驚的是，過去美國對台的「6項保證」，這次竟然清楚的被違反；他質疑，過去美方、AIT都不斷表示第二批軍售沒有問題，還催促、要求在野黨放到國防特別條例草案裡面，結果「川普大剌剌的表示，對台軍售是他和中國談判非常好的籌碼。」

學者警示：美「一法三公報六保證」一中政策敘述已改變

川習會落幕，美國總統川普表明不希望有人走向獨立。立法院副院長江啟臣表示，台灣絕對不能流於大國博弈的馬前卒，用實力與對話守護台海和平，保持強權交鋒下的戰略彈性。政大教授黃奎博則警告，應小心美國過去標準的「一法、三公報、六項保證」一中政策敘述正悄然轉變。

川普稱不想看到台獨 府：致力維護兩岸現狀是賴總統向來主張

美國總統川普在15日播出的福斯新聞專訪表示，他不想看到有人走向獨立，也不想看到有人說要台獨，是因為有美國支持。總統府發言人郭雅慧今日表示，府方注意到，包括川普總統及國務卿魯比歐在內，美方多次重申對台灣政策的一貫立場沒有改變。

川普警告台獨後 「抗中保台」一大挫折？沈伯洋正面回應了

川習會後，美國總統川普稱不希望有人走向獨立，總統府強調致力維護兩岸現狀是賴總統向來主張。民進黨台北市長參選人沈伯洋今表示，美國從以前到現在的立場都是「不希望兩方有片面的改變現狀」，從頭到尾要改變現狀的只有中國，台灣不是要改變的一方。

【重磅快評】一覺醒來台灣連名字都沒了 成「一個地方」

九年前，美國總統川普在第一任任內與中國國家主席習近平首次會晤，隨後美中展開了長達數年的激烈對抗；但九年後，歷史轉了個大彎，最新一輪的「川習會」落幕，美中關係驚覺已從對抗走向合作。在這場大國博弈的牌局中，台灣一覺醒來，發現自己不僅恐怕被推向美中共管的實驗室，甚至在川普口中，降格成了「一個地方」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。