川普未給習近平對台承諾 學者分析美盼保留籌碼「台灣沒那麼不值錢」

美國總統川普昨天在空軍一號返美途中表示，並未就台灣議題對中國國家主席習近平作出任何承諾。學者今天指出，美方希望保留對台政策的操作空間和戰略籌碼，且美中只有單純的採購協議、不足以構成川普賣台籌碼，「台灣沒那麼不值錢」。

國家安全研究學會上午在台大校友會館舉行「『川習會』後的美中台關係」座談會，邀請多位專家學者與會，外交部政務次長陳明祺、陸委會副主委沈有忠出席致詞。

沈有忠致詞表示，中共長期以來的一中敘事是對於現狀的錯誤解讀，亦是企圖想要改變現狀的推脫說辭，中華民國的存在不容否認，自由民主更是台灣社會的核心價值；面對中共對台野心，政府將會持續秉持四個堅持的原則，繼續強化與美國、日本、印太夥伴合作，深化台灣的國防自主，以自身的實力作為維持現狀守護和平的後盾。

陳明祺致詞指出，美方對台灣的政策沒有任何改變，美方就台灣議題而言，沒有對中方做出任何承諾，大部分的時候就是讓中方將其立場說完，而美方就不再回應。

台北醫學大學通識中心教授張國城表示，川普公開表示沒有對習近平在台灣議題做承諾，代表川普與美方都還是希望保留對台政策的操作空間與戰略籌碼，而不是立刻把台灣議題交易出去；立法院在川習會前通過國防特別條例，雖然內容有所打折，但代表台灣內部不分朝野，對於捍衛台灣安全及主權獨立有共識與底線，很明顯對於美中雙方都起作用。

張國城指出，若立法院沒有在川習會前通過國防特別條例，很可能就會被美中解讀為台灣內部對防衛自己的決心與準備不足，而川習見面不會只有這一次，所以台灣要持續保持內部團結，持續展現捍衛主權獨立與國防安全的決心。

針對川普稱不希望見到台灣走向獨立，張國城認為，很明顯川普是對台獨站在反對立場，「至少他的語境很難做出相反的解讀」，這也代表川普與習近平存在某些默契。

台灣師範大學東亞學系教授范世平觀察，川普接受福斯新聞（Fox News）專訪時兩度提到「希望中國冷靜下來」，顯示中國對台灣議題的焦慮、讓川普也感受到，也凸顯中國在台灣議題的缺乏自信。

中華經濟研究院大陸所副研究員王國臣強調，美中之間只有單純的採購協議，此採購協議不足以構成川普賣台籌碼，「台灣沒那麼不值錢」；且台灣根據對等關稅協議，台積電和相關產業就要投資美國3000到4000億美元之間，加上台灣承諾4年內購買美國石油等產品850億美元以及對美軍購，台灣買的東西不見得比中國少、能力也不見得比中國低。

王國臣表示，不會因為單純的採購就變成川普會出賣台灣，更重要的是台灣的經濟與科技實力，要持續推進台灣與民主供應鏈國家的經貿合作，只要台灣的實力繼續鞏固，全世界各國會更加尊重並爭取與台灣合作。