川習會／江啟臣拋「3D戰略」 以台灣實力與國際對話 捍衛民主現狀

美中元首「川習會」落幕，引發全球地緣政治洗牌，立法院副院長江啟臣今天出席中興大學座談會時，針對台灣的生存之道拋出關鍵「3D戰略」，強調台灣絕對不能流於大國博弈的馬前卒，必須以民主（Democracy）為最高價值，並透過嚇阻（Deterrence）與對話（Dialogue）交互支持，用實力與全世界有利害關係的國家夥伴對話，守護台海和平。

江啟臣首度提出「3D戰略」，強調第一個D是「民主」，這是中華民國憲政與台灣人民生活方式的最高價值。而為了捍衛民主，必須仰賴另外兩個D；其中「嚇阻」絕非僅限於國防軍事硬實力，台灣地緣政治的不可替代性，以及中部精密機械產業鏈、AI半導體科技，皆是強大的非軍事嚇阻軟實力；而「對話」則必須跳脫兩岸框架，擴大到與全世界夥伴全面開拓。

面對美中「G2」關係對台灣利益的政治劇本，江啟臣指出，這次元首峰會是美中關係歷經冷凍期後的戰略接觸，雙方已劃清底線；大陸國家主席習近平直接拋出「台獨與台海和平水火不容」的紅線；美國總統川普則在離陸後挑明美方底線在於維持現狀，同時直白警告不會為台獨出兵，展現其交易型的「共管默契」。

這場「川習會對全球秩序與台海局勢之影響」座談會，由啟思民本基金會與國立中興大學國際政治研究所共同舉辦，今日上午邀請江啟臣、中興大學特聘教授蔡東杰、政大外交系教授黃奎博及東海大學副教授陳蔚芳等朝野學者專家齊聚，共同為台灣在變局中尋找戰略解方。

啟思民本基金會董事執行長、政大外交系教授黃奎博指出，川普可能以不希望見到台獨的措辭作為交換，獲得中共更多的採購，他並示警，美國過去標準的「一法、三公報、六項保證」正悄然轉變，賴政府近日恐將面臨來自美方要求兩岸開啟政治對話的壓力，台灣必須建立自己的國家戰略。

中興大學國政所教授蔡東杰也從歷史軌跡切入，直言在川普的外交核心中，台灣從來不是終極目標而只是籌碼，預告今年美中規劃了四次元首會晤，真正決定川普是否走向跛腳、影響對台局面的關鍵，將是九月分習近平訪問美國的會晤。

東海大學政治系副教授陳蔚芳則由歐洲研究視角提醒，美中「亦敵亦友」的矛盾管控將弱化多邊機制；她借用西方名言「若你不在談判桌上，你就在菜單上」，呼籲台灣在江啟臣副院長提出的「實力對話」架構下，應積極開拓與歐洲、東南亞的多元夥伴關係，提升自主外交的避險能動性。

中興大學國政所所長楊三億最後總結強調，避險策略是中小型國家的天然選項；正如江副院長所提出的3D策略，透過民主的價值守護、嚇阻的實力累積，以及國際對話的全面開拓，才是台灣在強大且激烈的國際競爭環境中，維持悠得、自在且從容生存的最重要關鍵。