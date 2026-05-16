川習會後台灣課題 大陸官媒發文籲美：恪守一中和三公報

大陸官媒「人民日報」在本周川習會結束後16日發文強調，大國相處，競爭在所難免，但競爭絕非零和博弈、你輸我贏的拳擊賽。文章在台灣課題方面呼籲美國，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，為中美關係行穩致遠築牢根基。

人民日報發表署名「鍾聲」的文章稱，中美共同構建「建設性戰略穩定關係」，將推動兩國關係穩定、健康、可持續發展，為世界帶來更多和平、繁榮、進步。

文章強調，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，「肩負著推動中美關係這艘巨輪沿著正確航道平穩前行的歷史重任」，並說：「無論是做大共同利益蛋糕，還是應對氣候變化、公共衛生等全球性挑戰，中美攜手合作，就能辦成許多惠及兩國、造福世界的大事。」

文章續稱：「大國相處，競爭在所難免，但競爭絕非零和博弈、你輸我贏的『拳擊賽』，而應是相互激勵、共同提高的『田徑賽』，不能搞雙重標準，更不能人為設限、靠捆綁他人手腳獲得所謂競爭優勢。」中國大陸樂見一個自信開放、繁榮發展的美國，也期待美國理性看待中國發展。

在經貿課題方面，文章稱，過去一年來，雙方發揮經貿磋商機制作用，一系列磋商成果為兩國經貿關係和世界經濟注入了穩定性和確定性。「日前結束的中美新一輪經貿磋商中，兩國經貿團隊達成了總體平衡積極的成果，這對兩國老百姓和世界都是好消息。」