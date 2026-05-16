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陳培瑜：台灣維持現狀立場清楚 中國降低軍事威脅區域緊張就下降

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜。圖／聯合報系資料照片

川習會」落幕，美國總統川普接受美國媒體專訪，表示對台軍售是很好的談判籌碼，但他暫時擱置這項決定。民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜今天表示，有人把川普說的 「It all depends on China」解讀成「軍售要先看中國」，但更重的是，如果中國願意降低軍事威脅、停止對周邊國家的壓迫，區域緊張自然就會下降。

陳培瑜指出，台灣現在就是一個民主自由的社會，有自己的政府、自己的選舉、自己的生活方式。對大部分台灣人來說，真正想要的也很單純，就是和平、穩定、可以安心工作養小孩、正常過日子，所以台灣一直以來的立場都很清楚，就是維持現狀。

陳培瑜說，但問題是這幾年不斷用軍機、軍艦升高台海壓力的是中國。其實很多國際社會的反應，包括美國、日本甚至歐洲國家，都是因為大家看見中國的軍事擴張越來越明顯，才會開始加強安全合作。

陳培瑜表示，大家都希望和平，但和平不能只靠一方退讓，尤其台灣是民主國家，更不可能因為壓力，就放棄自己的自由與安全。台美軍售一直都是台美長期安全合作的一部分，也是美國「台灣關係法」明文規範的承諾，從川普第一任期到現在，相關合作其實都很持續，也代表國際社會對台海和平穩定的重視。

陳培瑜指出，要提醒大家，最近有些國民黨政治人物，包括國民黨主席鄭麗文一直想把「台灣不要惹中國生氣」包裝成和平論述，但很多台灣人其實越來越看得清楚：如果所謂的和平，是台灣不能講自己的立場、不能保護自己、甚至遇到壓力就先低頭，那最後失去的，往往就是原本習以為常的自由與生活方式。

川習會 陳培瑜 台美

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