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川普福斯專訪談台獨、對台軍售 中英文逐字稿一次看

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川普談對台軍售 外交部重申「中國軍事威脅才是區域唯一不安全因素」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

川習會後，美國總統川普針對台灣議題接受採訪，外交部指出，台美軍售，不僅是美國明載於《台灣關係法》中對台灣的安全承諾，更是對區域威脅的共同嚇阻，我國感謝川普總統自第一任期以來，對台海安全的持續支持。

外交部指出，一項清楚的事實是，台灣將持續貢獻區域和平與穩定，致力維護兩岸現狀，這是賴總統向來的主張，也是台灣2,300萬國人的堅持。中華民國是主權獨立的民主國家，這是不爭的事實，北京無權對台灣有所主張。我政府將持續與美國深化合作，透過實力帶來和平，確保台海安全穩定不受威脅破壞，這也是台、美與全球民主國家共同的利益。

外交部強調，中國的軍事威脅，才是區域唯一的不安全因素，也是當前島鏈周邊各方與美方合作，積極強化防衛的原因。台美軍售，不僅是美國明載於《台灣關係法》中對台灣的安全承諾，更是對區域威脅的共同嚇阻，我國感謝川普總統自第一任期以來，對台海安全的持續支持，包括宣布的軍售金額達歷史新高。

外交部說，台美合作向來透過行動來證明，也期待美方持續落實《台灣關係法》下的承諾。我國將持續與美國在內，全球民主友盟持續合作，共同因應威權國家對地緣安全、全球秩序與穩定帶來的風險。

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