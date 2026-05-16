總統府：中華民國主權獨立是不爭事實 持續深化台美合作

有關美國總統川普接受媒體訪問的相關內容，總統府發言人郭雅慧16日表示，中華民國是主權獨立的民主國家，這是不爭的事實，北京無權對台灣有所主張。台灣也將持續與美國深化合作，透過實力帶來和平，確保台海安全穩定不受威脅破壞，這也是台、美與全球民主國家共同利益所在。

郭雅慧指出，府方注意到，包括川普總統及國務卿盧比歐在內，美方多次重申對台灣政策的一貫立場沒有改變。一項清楚的事實是，持續貢獻區域和平與穩定，致力維護兩岸現狀，一直是賴總統向來的主張，也是熱愛自由民主的2,300萬台灣人的不變堅持。中華民國是主權獨立的民主國家，這是不爭的事實，北京無權對台灣有所主張。我國感謝川普總統自第一任期以來，對台海安全的持續支持，台灣也將持續與美國深化合作，透過實力帶來和平，確保台海安全穩定不受威脅破壞，這也是台、美與全球民主國家共同利益所在。

對於外界關注軍購議題，郭雅慧表示，眾所周知，中國持續升高的軍事威脅，才是包括台海在內印太區域間唯一的不安全因素，也是當前第一島鏈周邊各國與美方合作，積極強化防衛的原因，台灣不能也不會例外。而台美間的軍售，不僅是明載於《台灣關係法》中，美國對台灣的安全承諾，更是對區域威脅的共同嚇阻，我國感謝川普總統長期以來，對台海安全的持續支持，包括持續提供我國精良的各項裝備，規模與金額屢創新高。

郭雅慧說，台美合作向來透過行動證明，我國期與美方持續在《台灣關係法》的堅實承諾下，與全球民主友盟持續合作，共同因應威權國家對地緣安全、全球秩序與穩定帶來的風險。