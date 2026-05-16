快訊

對流雲系發展旺盛！中南部8縣市大雨特報

川普福斯專訪談台獨、對台軍售 中英文逐字稿一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

川普不希望有人走向獨立 許宇甄：賴政府別再提高兩岸對立

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片

川習會後，美國總統川普在15日播出的福斯新聞專訪表示他「不希望有人走向獨立」。國民黨立法院黨團首席副書記長許宇甄表示，川普這番談話是對賴政府釋出清楚戰略訊號，面對國際地緣政治急遽變化、中美關係重新洗牌，賴政府應謹慎以對，凡事謀定而後動，而不是持續以意識形態驅動政策、升高兩岸對立。

許宇甄今說，川普將台美安全關係明確定調為「利潤導向的保險公司模式」，不僅公開警告台灣不要期待美方提供「空白支票（blank check）」，更直言不希望看到有人因誤判美國支持，而片面走向獨立、進一步引發戰爭，要求台灣與中國大陸雙方都必須「冷靜（cool down）」。

許宇甄表示，川普這番談話，是對賴政府釋出極其清楚且嚴肅的戰略訊號。面對國際地緣政治急遽變化、中美關係重新洗牌，賴政府更應謹慎以對，凡事謀定而後動，而不是持續以意識形態驅動政策、升高兩岸對立。任何可能刺激台海局勢、讓台灣被推向衝突邊緣的激進路線，此刻都應徹底冷靜下來。否則，當台灣失去戰略主動權，最終恐怕只會淪為大國談判桌上的籌碼，甚至成為利益交換下的犧牲品。

許宇甄認為，川普將安全承諾與經貿利益、晶片供應鏈利益強勢綑綁，也意味著「護國神山」台積電未來勢必將承受來自美方更龐大的政治與經濟壓力。尤其在美國優先政策持續推進、美韓半導體合作加速整合之際，台灣內部早已沒有繼續內耗與分裂的本錢。

許宇甄說，朝野政黨此刻更應跨越黨派對立，共同成為台積電與台灣高科技產業最堅實的後盾，鞏固台灣最重要的戰略安全屏障。她批評，賴總統偏激的台獨路線，顯然已被川普政府高度關注，甚至被視為可能升高台海風險的重要變數。

許宇甄質疑，當北京能夠直接向華府闡述其立場時，賴政府是否真正掌握川普對台政策的最新思維？國安團隊是否已針對川習會後，完成風險評估與實質溝通？還是仍停留在過去對美關係的錯誤想像之中？

許宇甄強調，執政黨現在有責任向全體國人清楚交代，未來將如何有效向華府說明，台灣不是區域和平的麻煩製造者，而是負責任、可預測的民主夥伴。若國安戰略建立在錯誤期待與誤判情勢之上，最終恐將把2300萬人民推向無法承受的危險處境。

許宇甄說，在大國戰略逐步回到利益交換與模糊交易的關鍵時刻，台灣唯一的出路就是凝聚內部防衛共識、停止政治內耗。在野黨捍衛中華民國主權與台灣安全的決心從未動搖，對於合理、必要的國防軍售預算，在野黨百分之百願意支持，這是不分黨派一致對外的核心立場。

川普 許宇甄 福斯

延伸閱讀

川普指「不希望有人走向獨立」 陸委會：致力維持台海現狀

川普警告台灣：不希望有人走向獨立

川普稱不想看到台獨 府：致力維護兩岸現狀是賴總統向來主張

川普籲兩岸緩和 外交部：台美續合作因應威權風險

相關新聞

川普拿「對台軍售」當談判籌碼？黃國昌震驚：違反美對台6項保證

「川習會」落幕，民眾黨黨主席黃國昌今在台中受訪說，非常震驚的是，過去美國對台的「6項保證」，這次竟然清楚的被違反；他質疑，過去美方、AIT都不斷表示第二批軍售沒有問題，還催促、要求在野黨放到國防特別條例草案裡面，結果「川普大剌剌的表示，對台軍售是他和中國談判非常好的籌碼。」

川普稱不想看到台獨 府：致力維護兩岸現狀是賴總統向來主張

美國總統川普在15日播出的福斯新聞專訪表示，他不想看到有人走向獨立，也不想看到有人說要台獨，是因為有美國支持。總統府發言人郭雅慧今日表示，府方注意到，包括川普總統及國務卿魯比歐在內，美方多次重申對台灣政策的一貫立場沒有改變。

川普表態反台獨 Cheap：別以為有美國撐腰就想宣布獨立

川習會落幕，美國總統川普接受福斯新聞專訪表態反對台獨，他希望台灣維持現狀。百萬網紅Cheap今天在臉書表示，簡單說，川普就是把台灣當成籌碼，而不是死守的盟友。「別以為有美國撐腰，就想宣布獨立」。

川普談對台軍售 外交部重申「中國軍事威脅才是區域唯一不安全因素」

川習會後，美國總統川普針對台灣議題接受採訪，外交部指出，台美軍售，不僅是美國明載於《台灣關係法》中對台灣的安全承諾，更是對區域威脅的共同嚇阻，我國感謝川普總統自第一任期以來，對台海安全的持續支持。

川普表態不到9500哩外打仗 趙少康：民進黨綽號台獨黨 不把帽子脫下？

「川習會」落幕，美國總統川普接受美國媒體專訪，就台灣議題等表態，表示「不希望有人走向獨立」、「對台軍售是很好的談判籌碼」但暫時擱置軍售決定等。中廣前董事長趙少康今受訪，喊話民進黨放棄台獨黨綱，不放棄是因捨不得選票。趙也喊話北京「想清楚」，北京愈生氣，戰機愈來繞，民進黨的票就愈穩固。

川普會習近平後擬擱置對台軍售 賴士葆：違反六項保證 賴政府無從置喙

「川習會」落幕，美國總統川普接受美國媒體專訪，表示對台軍售是很好的談判籌碼，但他暫時擱置這項決定。國民黨立委賴士葆今表示，川普似已違反雷根時代所簽的六項保證，賴清德政府卻無置喙餘地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。