川普不希望有人走向獨立 許宇甄：賴政府別再提高兩岸對立

川習會後，美國總統川普在15日播出的福斯新聞專訪表示他「不希望有人走向獨立」。國民黨立法院黨團首席副書記長許宇甄表示，川普這番談話是對賴政府釋出清楚戰略訊號，面對國際地緣政治急遽變化、中美關係重新洗牌，賴政府應謹慎以對，凡事謀定而後動，而不是持續以意識形態驅動政策、升高兩岸對立。

許宇甄今說，川普將台美安全關係明確定調為「利潤導向的保險公司模式」，不僅公開警告台灣不要期待美方提供「空白支票（blank check）」，更直言不希望看到有人因誤判美國支持，而片面走向獨立、進一步引發戰爭，要求台灣與中國大陸雙方都必須「冷靜（cool down）」。

許宇甄表示，川普這番談話，是對賴政府釋出極其清楚且嚴肅的戰略訊號。面對國際地緣政治急遽變化、中美關係重新洗牌，賴政府更應謹慎以對，凡事謀定而後動，而不是持續以意識形態驅動政策、升高兩岸對立。任何可能刺激台海局勢、讓台灣被推向衝突邊緣的激進路線，此刻都應徹底冷靜下來。否則，當台灣失去戰略主動權，最終恐怕只會淪為大國談判桌上的籌碼，甚至成為利益交換下的犧牲品。

許宇甄認為，川普將安全承諾與經貿利益、晶片供應鏈利益強勢綑綁，也意味著「護國神山」台積電未來勢必將承受來自美方更龐大的政治與經濟壓力。尤其在美國優先政策持續推進、美韓半導體合作加速整合之際，台灣內部早已沒有繼續內耗與分裂的本錢。

許宇甄說，朝野政黨此刻更應跨越黨派對立，共同成為台積電與台灣高科技產業最堅實的後盾，鞏固台灣最重要的戰略安全屏障。她批評，賴總統偏激的台獨路線，顯然已被川普政府高度關注，甚至被視為可能升高台海風險的重要變數。

許宇甄質疑，當北京能夠直接向華府闡述其立場時，賴政府是否真正掌握川普對台政策的最新思維？國安團隊是否已針對川習會後，完成風險評估與實質溝通？還是仍停留在過去對美關係的錯誤想像之中？

許宇甄強調，執政黨現在有責任向全體國人清楚交代，未來將如何有效向華府說明，台灣不是區域和平的麻煩製造者，而是負責任、可預測的民主夥伴。若國安戰略建立在錯誤期待與誤判情勢之上，最終恐將把2300萬人民推向無法承受的危險處境。

許宇甄說，在大國戰略逐步回到利益交換與模糊交易的關鍵時刻，台灣唯一的出路就是凝聚內部防衛共識、停止政治內耗。在野黨捍衛中華民國主權與台灣安全的決心從未動搖，對於合理、必要的國防軍售預算，在野黨百分之百願意支持，這是不分黨派一致對外的核心立場。