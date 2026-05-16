川普拿「對台軍售」當談判籌碼？黃國昌震驚：違反美對台6項保證

「川習會」落幕，民眾黨黨主席黃國昌今在台中受訪說，非常震驚的是，過去美國對台的「6項保證」，這次竟然清楚的被違反；他質疑，過去美方、AIT都不斷表示第二批軍售沒有問題，還催促、要求在野黨放到國防特別條例草案裡面，結果「川普大剌剌的表示，對台軍售是他和中國談判非常好的籌碼。」

民眾黨主席黃國昌今天上午出席民眾黨「台中隊」成軍誓師暨民眾防災守護隊揭牌儀式。

黃國昌受訪時說，中美做為世界二大強國，對話、溝通是非常正常的事情，我們非常震驚的是，過去美國對台的六項保證，在這次竟然這麼清楚被違反。

黃國昌指出，過去美國對台六項保證當中，其中一個非常重要的是，美國承諾不會針對對台軍售徵詢中國的意見，也不會跟中國討論，但是這次川普直接放到檯面上跟中國進行討論，這是一件非常嚴肅的事情。

黃國昌認為，有必要請外交部與美方清楚表達，請AIT美國在台協會正式回復，對台六項保證，有沒有任何的改變，在這次川普訪中的過程中，有沒有違反對台六項保證。

黃國昌指出，這次川普訪中，川普說還在考慮第二批的對台軍售，甚至大剌剌的表示，對台軍售是他和中國談判非常好的籌碼，讓我們不禁重新思考，過去這段時間美方，包括AIT不斷跟我們表示，軍售沒有問題，甚至因此催促、要求在野黨把它放到軍購特別條例裡。

黃國昌說明，目前國會三讀通過的軍購特別條例已納入二批軍售，沒想到在國會三讀後，現在竟傳出川普對於要不要同意第二批的對台軍售還在考慮，甚至把它當成對中談判籌碼，我覺這件事讓我們對於接下來在跟中國、美國彼此關係的互動上，真的希望台美關係堅若磐石，美國做為我們民主同盟的友人，也能信守對台承諾。

民眾黨主席黃國昌受訪。記者趙容萱／攝影