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川普福斯專訪談台獨、對台軍售 中英文逐字稿一次看

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「川普連賴清德是誰都不知道」沈政男警告：台灣恐誤判真正危機

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
川普總統直到結束「川習會」之後，才透露與習近平談了許多台灣議題。照片為二人15日在中南海散步。（路透）
川普總統直到結束「川習會」之後，才透露與習近平談了許多台灣議題。照片為二人15日在中南海散步。（路透）

針對2026北京川習會後續發展，醫師沈政男發文分析，直指此次會談可能是「美中台關係歷史性轉變的第一步」，並警告台灣逐漸失去「終極獨立」選項。他認為，美中已朝「建設性戰略穩定關係」靠攏，台灣問題則成為雙方協調的重要議題。

沈政男表示，美國媒體包括CNN高度重視川習會，但台灣社會與媒體討論卻相對冷淡，令他感到意外。他指出，川普在離開北京後於空軍一號上受訪20多分鐘，談及與中國國家主席習近平討論大量台灣議題，包括台獨、軍售與台海局勢。

沈政男引述川普說法，習近平在會中重申反對台獨，並警告台獨恐引發戰爭；川普則透露，美方近期將就對台軍售做出決定。他認為，若川普真的在北京與習近平討論軍售問題，已觸及1982年美國「六項保證」中，不會事前與北京協商對台軍售的原則，形容這是「相當重大的歷史轉變」。

他進一步推測，原定推動的第二批對台軍售案可能出現變數，包含延後、縮減甚至取消。他認為，若川普在習近平預計9月訪美前批准軍售，恐衝擊美中關係，因此美方可能採取更審慎態度。

沈政男也多次引用習近平「台獨與台海和平水火不容」的談話，認為北京已將原本的「紅線」升高為可能引爆衝突的「爆炸線」。他直言，「終極獨立」已非現實選項，台灣終究必須面對統一問題。

他認為，民進黨政府長年推動「抗中保台」，已從「抗中」演變為「厭中」，導致台灣社會逐漸與中國歷史文化脫節。他認為，官方在川習會期間快速反駁北京說法，反而暴露對兩岸議題處理過於急躁。

沈政男主張，台灣未來應採取「親中友美、美中等距」策略，同時與中國與美國維持互動，避免成為大國對抗下的衝突焦點。

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