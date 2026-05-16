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川普福斯專訪談台獨、對台軍售 中英文逐字稿一次看

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川普表態反台獨 Cheap：別以為有美國撐腰就想宣布獨立

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
美國總統川普（前排右）日前與中國國家主席習近平（前排左）檢閱儀仗隊。路透
美國總統川普（前排右）日前與中國國家主席習近平（前排左）檢閱儀仗隊。路透

川習會落幕，美國總統川普接受福斯新聞專訪表態反對台獨，他希望台灣維持現狀。百萬網紅Cheap今天在臉書表示，簡單說，川普就是把台灣當成籌碼，而不是死守的盟友。「別以為有美國撐腰，就想宣布獨立」。

Cheap表示，川普要台灣「別暴衝、別想賴著美國，一切開門做生意，看台灣能拿什麼利益來換」，如多買點武器、把台積電移到美國。很多人不願意接受「台灣只是中美棋盤上的一顆子」，寧可相信「有個美國強人會無條件挺我們」，但川普的邏輯很清楚：美國優先，不會為台灣打仗，除非符合美國利益。

Cheap表示，對川普來說，「小國是拿來欺負的，大國是談判的，阿共是什麼沒核彈的小國嗎？ 川普連金小胖都可以談哩」。

網友表示，「老美是霸道，但不是傻子，反倒精明的很」、「其實川普就是持續講了美國一直以來的立場而已」、「感覺把話說明白了，還是有人聽不懂」、「再正常不過，國與國之間就跟商場一樣，只談利益，沒有永遠的盟友亦沒有永遠的敵人」。

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