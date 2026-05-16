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川普「不希望台灣走向獨立」 陳冠廷：未明確支持或反對 符合台美默契

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
針對美國總統川普稱不希望見到台灣走向獨立、強調維持現狀。民進黨立委陳冠廷表示，目前看來符合過去台美間的默契與慣例。圖／聯合報系資料照片
針對美國總統川普稱不希望見到台灣走向獨立、強調維持現狀。民進黨立委陳冠廷表示，目前看來符合過去台美間的默契與慣例。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普結束川習會後接受媒體專訪，稱不希望見到台灣走向獨立、強調維持現狀，並稱將很快就總額140億美元的對台軍售案作出決定。民進黨立委陳冠廷表示，目前看來符合過去台美間的默契與慣例，且台灣軍購決策不容許第三國置喙，更不能讓中國決定，台灣應在爭取對外軍購的同時，全力強化自主國防能力。

陳冠廷指出，川普直到返回美國後才有相關表態。整體而言，川普的看法與過去歷任美國總統對區域情勢的立場並無極大變化，仍以相對模糊的方式處理台海議題。他分析，川普使用的措辭如「我們不願意看到」某些情況，並未明確表達支持或反對任何特定立場，「本質上仍屬戰略模糊的範疇，目前看來符合過去台美之間的默契與慣例。」

針對川普被追問對台軍售案時僅透露「很快會決定」，且被問及1982年雷根總統對台六項保證時稱「那是非常久以前的事了」，引發各界對美方立場是否鬆動的擔憂。

陳冠廷表示，川普並未表示因中國的壓力而決定做或不做特定決策，顯示軍售案的走向並未因川習會而出現根本性的改變。在軍購議題上，台灣不容許第三國置喙，更不能讓中國來決定台灣的防衛需求。至於川普提到將與「目前治理台灣的人」進行談話，應將其理解為川普將與台灣的執政團隊對話，屬於台美雙方就軍售議題的正常溝通管道。

陳冠廷認為，川普在中國境內對台灣議題保持沉默、返美後的發言也維持一貫的模糊立場，且明確表示未對習近平做出任何形式的承諾，這些跡象顯示美方並未在台灣議題上向中國讓步，外界對於美中「共管台灣」的疑慮，在現階段並未獲得事實的支撐。

陳冠廷也提出務實主張，強調除了透過軍售取得重要武器資產外，台灣國內自身的製造能力、維持能力與維修能力同樣至關重要，能夠掌握在台灣自己手上的，就應全力精進；無法自行控制的部分，則透過外交管道全力爭取更多軍事能力，在國際局勢持續變動的環境下，台灣唯有同步推進自主國防與對外軍購，才能確保國家安全不因單一外部變數而受到動搖。

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