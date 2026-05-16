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川普福斯專訪談台獨、對台軍售 中英文逐字稿一次看

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外交部：只有台灣人能決定自己命運 致力維持和平

中央社／ 台北16日電

美國總統川普稱，他不希望見到台灣走向獨立，而是要維持現狀。外交部政務次長陳明祺今天說，中華民國是一個主權獨立的國家，只有2300萬台灣人民才可以透過民主的方式，決定自己的命運，而台灣致力維護和平穩定。

國家安全研究學會上午舉行「『川習會』後的美中台關係」座談會，邀請陳明祺和大陸委員會副主委沈有忠致詞，2人會前共同接受媒體聯訪；陳明祺表示，川普才剛返回華府，美方當然還沒有就川習會對台灣做簡報。

福斯新聞今天播出川普與中國國家主席習近平會談後的專訪，川普稱不希望見到台灣走向獨立，而是要維持現狀，並說中國與台灣都應該讓情勢緩和下來。

陳明祺表示，中華民國是一個主權獨立的國家，這是非常確定的事實，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，也只有2300萬台灣人民才可以透過民主的方式決定自己的命運，台灣在區域致力維護台海和平穩定，區域安全是區域最大、最重要資產，台灣一向態度都是這樣。

媒體詢問陸委會立場，沈有忠說，台灣當前政策就是致力於台海和平穩定現狀，維持中華民國生存，台灣未來由2300萬人共同決定，並與其他友盟國家合作，深化民主發展，政府對於川普談話會謹慎應對，和美國保持溝通、共同合作，區域穩定是雙方共同利益。

針對媒體所報導的140億美元對台軍售是否能順利批准，陳明祺表示，「沒有評論」，這是還沒有完全公開的事情，會與美方持續溝通了解，往後的軍售都是與美方持續溝通，媒體所提到的具體金額，現在也沒有正式的提出來，而川普在專機也提到，他會在未來幾天自己決定。

陳明祺表示，台灣要展現自我防衛決心，也願意投注資源，這才是關鍵之所在。

沈有忠補充，川普在川習會期間特別強調，沒有在軍售議題對中方有任何承諾，這是非常重要的一個訊號，所以外界有些質疑「六項保證」是否被挑戰，「我覺得這都是過多的超譯啦」，民眾不用太多的擔心。

陳明祺指出，台灣當然希望軍售議題不要被討論，川普說是習近平主動提起，川普做了一些回應，具體內容還需要去瞭解，但美方一貫的立場都是支持台灣國防。

沈有忠提到，中共以武促談、以武促統，一直是對台政策基調，政府對於中共提升國防預算也都高度關注，呼籲無論是無人機或整體國防預算，都是台灣用實力捍衛現狀、捍衛中華民國生存，以實力捍衛台海和平穩定的非常重要基礎，呼籲民眾不分黨派，共同為中華民國的生存努力。

對於川普提到希望台灣晶片都到美國生產，陳明祺說，台灣與美國達成的投資MOU，也都有討論相關問題，最重要是基於廠商全球布局的需要，川普一直希望美國再工業化，以台灣有限的資源，廠商也表達有意全球布局，像是台積電這樣的公司有全球布局，都是非常合理的一個方向。

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