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川普拒為台獨而戰 林沛祥：賴總統應認清現實放棄操弄抗中保台

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長林沛祥。圖／聯合報資料照
國民黨立院黨團書記長林沛祥。圖／聯合報資料照

針對美國總統川普指出「不希望看到任何人以美國支持為由推動獨立，因為這可能導致美國需要飛行9500哩去參與戰爭」，國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，國民黨的核心外交政策就是「親美和中、創造多贏」。秉持捍衛中華民國主權獨立與領土完整、守護台灣 2300萬國人生命財產安全立場，提出三項具體回應。

林沛祥說，第一，「維持現狀、反對台獨」為台美及區域安全最大公約數。川普的正式發言再次印證，國際社會不樂見任何改變台海現狀的單方面挑釁行為。依循「中華民國憲法」維持現狀、堅決反對台獨，不僅是國民黨的長期堅持與主張，更是呼應國際期待、確保台海免於戰火的唯一務實解方。

林沛祥說，第二，國家安全絕非建立在「空白支票」上的政治承諾。中華民國的安全必須奠基於自身的國防實力與穩定的兩岸關係。賴清德政府不應將美國的友台支持及對台軍售，曲解甚至操作為推動台獨的政治籌碼，更不該為遂行民進黨的台獨神主牌而消耗台美互信，將台灣推向潛在衝突的邊緣。將台灣的安全完全寄託於特定國家，並試圖將國際盟友拖入戰爭風險，是極度不負責任的執政態度。

林沛祥說，第三，落實兩岸和平交流與國防自主，以務實取代挑釁。國民黨團始終堅持「強化自主國防（Defense）」與「兩岸溝通對話（Dialogue）」雙軌並進。呼籲賴清德總統及民進黨政府認清國際地緣政治現實，放棄操弄抗中保台的意識形態；唯有建構兩岸和平、有效、順暢的溝通管道及互信，才能真正防禦外部戰爭風險，保障台灣人民的和平與繁榮。

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