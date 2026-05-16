【即時短評】川普呼應習近平對台紅線 讓中共在台海有更大話語權

川習會落幕，藍白相間的美國空軍一號緩緩駛離北京首都機場，升空隱沒雲層間，台灣議題談了什麼不得而知，直到川普親口解密，雲霧散去，台灣迎來震撼彈。

空軍一號輪子離地的那一刻，川普明白揭示美方對台態度；這次美中台角力的結果，明顯不利於台灣，川普呼應習近平劃下的紅線，中方取得了重大勝利。

川普在空軍一號上受訪時還表達得很委婉，稱是習近平不希望看到台灣推動獨立，但川普沒有給予承諾，不過川普在接受專訪時則說得露骨，稱台灣有人希望獨立，而川普不希望看到任何人獨立，甚至矮化台灣，稱台灣是一個「地方」（place），而非主權（sovereignty）。

川普呼應習近平的對台紅線，劍指賴清德政府，川普稱台灣人民的安全沒有變化，美國對台政策也沒有改變，但實際上川普所表現出的態度，已讓美國從協助台灣對抗對岸壓力的角色，走向美中共管台海，川普隔空呼應習近平，讓中共在台海有更大話語權。

這不僅象徵台灣在親美路線上碰壁，也象徵民進黨政府從蔡英文時期開始，在美中競爭態勢之下漁翁得利的局面，恐要畫下句點。

如果說川習會是中方對美國國家安全戰略等文本的測試與考驗，川普政府的應對及對外說法，已展現出川普心中唯一的紅線只有中共不侵犯台灣，至於台灣的對等尊嚴，乃至於主權，似乎不在川普的考慮範圍內。

當台灣遵循美方意見在強化國防實力、提高國防預算，也願意在經貿上與美國加強合作的情況下，川普的發言，對台灣而言情何以堪，交付了鉅額軍購「保護費」，卻連一句口頭保證都換不到。

最嚴重的問題是，台灣長期信賴美國的對台原則，川普利益優先，和習近平會談之前，他就預告要談對台軍售，打破六項保證，破壞台灣對美國的長期信任。

有記者詢問川普，美國在對台軍售上預先徵詢北京，是否違反1982年時任美國總統雷根的對台六項保證？川普回答，1982年已經是「非常久以前的事了」；川普甚至在媒體專訪中赤裸裸地表示，對台軍售是美國對中國非常好的談判籌碼。

川普已毀了對台灣的六項保證。六項保證已不只是川普口中的歷史文件 ，這次川習會後已成歷史。美國的「一個中國政策」也將重新定義。

川普在川習會後拋出震撼彈，讓台灣措手不及，川普擅長兩手策略，接下來美國白宮和國務院預料在川普發言之後會做出一定程度的控管、滅火，川普政府也必然要面對美國國會的強烈質疑。

這是習近平的大勝利，也是賴清德和民進黨的大挫敗。接下來若對台軍售川普未批准或縮水，對台灣大勢很不妙。