快訊

網球／收網協訊息確定出戰金恩盃！謝淑薇：洛杉磯奧運「我來啦」

日本知名連鎖雜貨店「3COINS」要登陸台灣了 日期地點曝

115會考社會／圖表題占比超過5成！師評：難易適中 著重知識與經驗連結

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】川普呼應習近平對台紅線 讓中共在台海有更大話語權

聯合報／ 本報記者陳熙文
川習會落幕，美國總統川普接受福斯新聞專訪時表示，台灣現在有人希望獨立，這些人認為美國會在背後支持他們；川普說，他希望台灣維持現狀。(美聯社)
川習會落幕，美國總統川普接受福斯新聞專訪時表示，台灣現在有人希望獨立，這些人認為美國會在背後支持他們；川普說，他希望台灣維持現狀。(美聯社)

川習會落幕，藍白相間的美國空軍一號緩緩駛離北京首都機場，升空隱沒雲層間，台灣議題談了什麼不得而知，直到川普親口解密，雲霧散去，台灣迎來震撼彈。

空軍一號輪子離地的那一刻，川普明白揭示美方對台態度；這次美中台角力的結果，明顯不利於台灣，川普呼應習近平劃下的紅線，中方取得了重大勝利。

川普在空軍一號上受訪時還表達得很委婉，稱是習近平不希望看到台灣推動獨立，但川普沒有給予承諾，不過川普在接受專訪時則說得露骨，稱台灣有人希望獨立，而川普不希望看到任何人獨立，甚至矮化台灣，稱台灣是一個「地方」（place），而非主權（sovereignty）。

川普呼應習近平的對台紅線，劍指賴清德政府，川普稱台灣人民的安全沒有變化，美國對台政策也沒有改變，但實際上川普所表現出的態度，已讓美國從協助台灣對抗對岸壓力的角色，走向美中共管台海，川普隔空呼應習近平，讓中共在台海有更大話語權。

這不僅象徵台灣在親美路線上碰壁，也象徵民進黨政府從蔡英文時期開始，在美中競爭態勢之下漁翁得利的局面，恐要畫下句點。

如果說川習會是中方對美國國家安全戰略等文本的測試與考驗，川普政府的應對及對外說法，已展現出川普心中唯一的紅線只有中共不侵犯台灣，至於台灣的對等尊嚴，乃至於主權，似乎不在川普的考慮範圍內。

當台灣遵循美方意見在強化國防實力、提高國防預算，也願意在經貿上與美國加強合作的情況下，川普的發言，對台灣而言情何以堪，交付了鉅額軍購「保護費」，卻連一句口頭保證都換不到。

最嚴重的問題是，台灣長期信賴美國的對台原則，川普利益優先，和習近平會談之前，他就預告要談對台軍售，打破六項保證，破壞台灣對美國的長期信任。

有記者詢問川普，美國在對台軍售上預先徵詢北京，是否違反1982年時任美國總統雷根的對台六項保證？川普回答，1982年已經是「非常久以前的事了」；川普甚至在媒體專訪中赤裸裸地表示，對台軍售是美國對中國非常好的談判籌碼。

川普已毀了對台灣的六項保證。六項保證已不只是川普口中的歷史文件 ，這次川習會後已成歷史。美國的「一個中國政策」也將重新定義。

川普在川習會後拋出震撼彈，讓台灣措手不及，川普擅長兩手策略，接下來美國白宮和國務院預料在川普發言之後會做出一定程度的控管、滅火，川普政府也必然要面對美國國會的強烈質疑。

這是習近平的大勝利，也是賴清德和民進黨的大挫敗。接下來若對台軍售川普未批准或縮水，對台灣大勢很不妙。

習近平 川普 台海 川習會

延伸閱讀

川習會 學者：川普未在台灣議題讓步、籲速對台軍售

整理包／川習會談什麼？川普時隔9年再訪中 焦點議題、對台軍售討論受矚

新聞眼／台獨爭議川普表態 台灣面臨美中雙邊壓力

學者：美避免中共反彈 可能分批對台軍售

相關新聞

川普表態不到9500哩外打仗 趙少康：民進黨綽號台獨黨 不把帽子脫下？

「川習會」落幕，美國總統川普接受美國媒體專訪，就台灣議題等表態，表示「不希望有人走向獨立」、「對台軍售是很好的談判籌碼」但暫時擱置軍售決定等。中廣前董事長趙少康今受訪，喊話民進黨放棄台獨黨綱，不放棄是因捨不得選票。趙也喊話北京「想清楚」，北京愈生氣，戰機愈來繞，民進黨的票就愈穩固。

川普會習近平後擬擱置對台軍售 賴士葆：違反六項保證 賴政府無從置喙

「川習會」落幕，美國總統川普接受美國媒體專訪，表示對台軍售是很好的談判籌碼，但他暫時擱置這項決定。國民黨立委賴士葆今表示，川普似已違反雷根時代所簽的六項保證，賴清德政府卻無置喙餘地。

川普拒為台獨而戰 林沛祥：賴總統應認清現實放棄操弄抗中保台

針對美國總統川普指出「不希望看到任何人以美國支持為由推動獨立，因為這可能導致美國需要飛行9500哩去參與戰爭」，國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，國民黨的核心外交政策就是「親美和中、創造多贏」。秉持捍衛中華民國主權獨立與領土完整、守護台灣 2300萬國人生命財產安全立場，提出三項具體回應。

【即時短評】川普呼應習近平對台紅線 讓中共在台海有更大話語權

川習會落幕，藍白相間的美國空軍一號緩緩駛離北京首都機場，升空隱沒雲層間，台灣議題談了什麼不得而知，直到川普親口解密，雲霧散去，台灣迎來震撼彈。

林沛祥：追求獨立、挑釁大陸受美國支持？川普發言明顯否定

「川習會」落幕，美國總統川普在訪陸期間就台灣議題不多表態，結束訪陸後，接受美國媒體專訪，表態反對台獨。國民黨立院黨團書記長林沛祥今說，我國國安單位應針對這次川習會，向全國國民跟國會做出專題報告，中華民國國安高層、賴清德總統等應想想如何應對。

牛煦庭：川普澆了民進黨操作台獨美國必然協防一盆冷水

美國總統川普結束訪陸，「川習會」落幕。川普始就台灣議題等表態，如「不希望有人走向獨立」、「對台軍售是很好的談判籌碼」但暫時擱置軍售決定等。國民黨立委牛煦庭今表示，川普表達反戰、不希望走向台獨的立場，契合川習會中降低衝突主調，政治上澆民進黨冷水，軍購條例中第二階段的發價書是否盡速完成程序成未來美中台重要指標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。