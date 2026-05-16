快訊

對流雲系發展旺盛！中南部8縣市大雨特報

川普福斯專訪談台獨、對台軍售 中英文逐字稿一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

川普指「不希望有人走向獨立」 陸委會：致力維持台海現狀

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會副主委沈有忠（中）、外交部政務次長陳明祺（右）16日上午出席國家安全研究學會舉行的「川習會後的美中台關係」座談會。記者陳宥菘／攝影
陸委會副主委沈有忠（中）、外交部政務次長陳明祺（右）16日上午出席國家安全研究學會舉行的「川習會後的美中台關係」座談會。記者陳宥菘／攝影

川習會後，美國總統川普在15日播出的福斯新聞專訪表示，他「不希望有人走向獨立」。陸委會副主委沈有忠今天表示，政府當前政策致力於維持台海和平穩定的現狀，會持續與美方保持溝通。至於川普與北京討論對台軍售，美對台「六項保證」是否鬆動？外交部政務次長陳明祺說，「我們當然希望不要討論」，但美方一貫立場是願意支持台灣國防。

沈有忠與陳明祺16日上午在國家安全研究學會舉行的「川習會後的美中台關係」座談會前，接受媒體聯訪。

針對川普指「不希望走人走向獨立」，沈有忠表示，政府當前政策致力於維持台海和平穩定的現狀，維持中華民國的生存，台灣的未來由台灣2,300萬人共同決定，並且跟其他友盟國家合作，深化民主發展。政府對於川普的談話會謹慎應對，持續跟美方保持溝通，區域穩定是雙方共同利益。

川普與大陸國家主席習近平談論對台軍售，引發美對台「六項保證」鬆動的質疑。沈有忠稱，川普表示沒有在台灣問題上對中方有任何承諾，「這是非常重要的訊號」，外界的質疑「是過多超譯」，不用太過擔心。

陳明祺表示，「我們當然希望不要討論軍售」，川普也說到是習近平主動提起，然後做了一些回應，具體內容因為我方不在場，會再了解，但他強調，美方一貫立場是願意支持台灣國防，台美軍售是區域和平穩定的基石。至於對第二波140億軍售有無信心？陳明祺說，「沒有評論，會跟美方持續溝通跟瞭解。」

沈有忠在座談會上致詞時說，針對川習會的美方態度有兩點觀察，一是美國對台政策沒有任何改變，二是美國就軍售議題沒有對中做出任何承諾。他強調，台灣和美國在台海的目標始終維持一致，即維持台海和平穩定的現狀。中共才是企圖改變台海現狀、破壞區域穩定發展的麻煩製造者。

川普 習近平 川習會 陸委會 台海 軍售

延伸閱讀

川普稱「很快決定對台軍售案」 我外交部引台灣關係法強調：這是安全承諾

川普警告台灣：不希望有人走向獨立

川習會後中美關係 陸學者：觀察美對台軍售及表述

整理包／川習會談什麼？川普時隔9年再訪中 焦點議題、對台軍售討論受矚

相關新聞

川普拿「對台軍售」當談判籌碼？黃國昌震驚：違反美對台6項保證

「川習會」落幕，民眾黨黨主席黃國昌今在台中受訪說，非常震驚的是，過去美國對台的「6項保證」，這次竟然清楚的被違反；他質疑，過去美方、AIT都不斷表示第二批軍售沒有問題，還催促、要求在野黨放到國防特別條例草案裡面，結果「川普大剌剌的表示，對台軍售是他和中國談判非常好的籌碼。」

川普稱不想看到台獨 府：致力維護兩岸現狀是賴總統向來主張

美國總統川普在15日播出的福斯新聞專訪表示，他不想看到有人走向獨立，也不想看到有人說要台獨，是因為有美國支持。總統府發言人郭雅慧今日表示，府方注意到，包括川普總統及國務卿魯比歐在內，美方多次重申對台灣政策的一貫立場沒有改變。

川普表態反台獨 Cheap：別以為有美國撐腰就想宣布獨立

川習會落幕，美國總統川普接受福斯新聞專訪表態反對台獨，他希望台灣維持現狀。百萬網紅Cheap今天在臉書表示，簡單說，川普就是把台灣當成籌碼，而不是死守的盟友。「別以為有美國撐腰，就想宣布獨立」。

川普談對台軍售 外交部重申「中國軍事威脅才是區域唯一不安全因素」

川習會後，美國總統川普針對台灣議題接受採訪，外交部指出，台美軍售，不僅是美國明載於《台灣關係法》中對台灣的安全承諾，更是對區域威脅的共同嚇阻，我國感謝川普總統自第一任期以來，對台海安全的持續支持。

川普表態不到9500哩外打仗 趙少康：民進黨綽號台獨黨 不把帽子脫下？

「川習會」落幕，美國總統川普接受美國媒體專訪，就台灣議題等表態，表示「不希望有人走向獨立」、「對台軍售是很好的談判籌碼」但暫時擱置軍售決定等。中廣前董事長趙少康今受訪，喊話民進黨放棄台獨黨綱，不放棄是因捨不得選票。趙也喊話北京「想清楚」，北京愈生氣，戰機愈來繞，民進黨的票就愈穩固。

川普會習近平後擬擱置對台軍售 賴士葆：違反六項保證 賴政府無從置喙

「川習會」落幕，美國總統川普接受美國媒體專訪，表示對台軍售是很好的談判籌碼，但他暫時擱置這項決定。國民黨立委賴士葆今表示，川普似已違反雷根時代所簽的六項保證，賴清德政府卻無置喙餘地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。