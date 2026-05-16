快訊

網球／收網協訊息確定出戰金恩盃！謝淑薇：洛杉磯奧運「我來啦」

日本知名連鎖雜貨店「3COINS」要登陸台灣了 日期地點曝

115會考社會／圖表題占比超過5成！師評：難易適中 著重知識與經驗連結

聽新聞
0:00 / 0:00

川普籲兩岸緩和 外交部：台美續合作因應威權風險

中央社／ 台北16日電

美國總統川普在川習會後接受專訪時呼籲台海維持現狀、兩岸應努力緩和情勢。外交部表示，台灣致力在區域間維持和平穩定的現狀，並且展現自我防衛的決心，也將持續與美國在內等全球民主友盟合作，因應威權國家帶來的風險。

川習會甫落幕，川普在福斯新聞今天播出的專訪中表示，他不希望見到台灣走向獨立，而是要維持現狀，中國與台灣都應該讓情勢緩和下來。川普也說，美國對台政策沒有改變。

對於川普最新說法，外交部今天透過文字說明表示，川普上任以來，美方多次重申對台政策的一貫立場沒有改變。

外交部表示，中華民國台灣為主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是一項清楚的事實，而面對中國與日俱增的威脅，台灣致力在區域間維持和平穩定的現狀，並且展現自我防衛的決心，確保2300萬國人自由民主，以及台海安全穩定不受威脅破壞。

外交部指，致力維持台海和平與穩定的現狀，也是台、美與全球民主國家共同的利益。

談到中國，外交部說，眾所周知，中國軍事威脅才是區域唯一的不安全因素，也是當前第一島鏈周邊各方與美方合作，積極強化防衛的原因。

對於台美軍售，外交部表示，這是美國明載於「台灣關係法」中對台灣的安全承諾，更是對區域威脅的共同嚇阻，感謝川普自第一任期以來，對台海安全的持續支持，宣布的軍售金額也達歷史新高。

外交部也說，台美向來透過行動證明雙方合作，也期待美方持續落實「台灣關係法」下的承諾，台灣將持續與美國在內，全球民主友盟持續合作，共同因應威權國家對地緣安全、全球秩序與穩定帶來的風險。

外交部 川普 台海

延伸閱讀

回應川普談話 外交部強調台美合作攸關台海穩定

川習會落幕 林佳龍稱事前已沙盤推演：將確保台美關係穩定

盧比歐指美對台政策沒有改變 林佳龍感謝美方支持

川普表態 藍籲賴總統正視「不要一直往台獨方向走」

相關新聞

川普表態不到9500哩外打仗 趙少康：民進黨綽號台獨黨 不把帽子脫下？

「川習會」落幕，美國總統川普接受美國媒體專訪，就台灣議題等表態，表示「不希望有人走向獨立」、「對台軍售是很好的談判籌碼」但暫時擱置軍售決定等。中廣前董事長趙少康今受訪，喊話民進黨放棄台獨黨綱，不放棄是因捨不得選票。趙也喊話北京「想清楚」，北京愈生氣，戰機愈來繞，民進黨的票就愈穩固。

川普會習近平後擬擱置對台軍售 賴士葆：違反六項保證 賴政府無從置喙

「川習會」落幕，美國總統川普接受美國媒體專訪，表示對台軍售是很好的談判籌碼，但他暫時擱置這項決定。國民黨立委賴士葆今表示，川普似已違反雷根時代所簽的六項保證，賴清德政府卻無置喙餘地。

川普拒為台獨而戰 林沛祥：賴總統應認清現實放棄操弄抗中保台

針對美國總統川普指出「不希望看到任何人以美國支持為由推動獨立，因為這可能導致美國需要飛行9500哩去參與戰爭」，國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，國民黨的核心外交政策就是「親美和中、創造多贏」。秉持捍衛中華民國主權獨立與領土完整、守護台灣 2300萬國人生命財產安全立場，提出三項具體回應。

【即時短評】川普呼應習近平對台紅線 讓中共在台海有更大話語權

川習會落幕，藍白相間的美國空軍一號緩緩駛離北京首都機場，升空隱沒雲層間，台灣議題談了什麼不得而知，直到川普親口解密，雲霧散去，台灣迎來震撼彈。

林沛祥：追求獨立、挑釁大陸受美國支持？川普發言明顯否定

「川習會」落幕，美國總統川普在訪陸期間就台灣議題不多表態，結束訪陸後，接受美國媒體專訪，表態反對台獨。國民黨立院黨團書記長林沛祥今說，我國國安單位應針對這次川習會，向全國國民跟國會做出專題報告，中華民國國安高層、賴清德總統等應想想如何應對。

牛煦庭：川普澆了民進黨操作台獨美國必然協防一盆冷水

美國總統川普結束訪陸，「川習會」落幕。川普始就台灣議題等表態，如「不希望有人走向獨立」、「對台軍售是很好的談判籌碼」但暫時擱置軍售決定等。國民黨立委牛煦庭今表示，川普表達反戰、不希望走向台獨的立場，契合川習會中降低衝突主調，政治上澆民進黨冷水，軍購條例中第二階段的發價書是否盡速完成程序成未來美中台重要指標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。