川普籲兩岸緩和 外交部：台美續合作因應威權風險

美國總統川普在川習會後接受專訪時呼籲台海維持現狀、兩岸應努力緩和情勢。外交部表示，台灣致力在區域間維持和平穩定的現狀，並且展現自我防衛的決心，也將持續與美國在內等全球民主友盟合作，因應威權國家帶來的風險。

川習會甫落幕，川普在福斯新聞今天播出的專訪中表示，他不希望見到台灣走向獨立，而是要維持現狀，中國與台灣都應該讓情勢緩和下來。川普也說，美國對台政策沒有改變。

對於川普最新說法，外交部今天透過文字說明表示，川普上任以來，美方多次重申對台政策的一貫立場沒有改變。

外交部表示，中華民國台灣為主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是一項清楚的事實，而面對中國與日俱增的威脅，台灣致力在區域間維持和平穩定的現狀，並且展現自我防衛的決心，確保2300萬國人自由民主，以及台海安全穩定不受威脅破壞。

外交部指，致力維持台海和平與穩定的現狀，也是台、美與全球民主國家共同的利益。

談到中國，外交部說，眾所周知，中國軍事威脅才是區域唯一的不安全因素，也是當前第一島鏈周邊各方與美方合作，積極強化防衛的原因。

對於台美軍售，外交部表示，這是美國明載於「台灣關係法」中對台灣的安全承諾，更是對區域威脅的共同嚇阻，感謝川普自第一任期以來，對台海安全的持續支持，宣布的軍售金額也達歷史新高。

外交部也說，台美向來透過行動證明雙方合作，也期待美方持續落實「台灣關係法」下的承諾，台灣將持續與美國在內，全球民主友盟持續合作，共同因應威權國家對地緣安全、全球秩序與穩定帶來的風險。