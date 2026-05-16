林沛祥：追求獨立、挑釁大陸受美國支持？川普發言明顯否定

「川習會」落幕，美國總統川普在訪陸期間就台灣議題不多表態，結束訪陸後，接受美國媒體專訪，表態反對台獨。國民黨立院黨團書記長林沛祥今說，我國國安單位應針對這次川習會，向全國國民跟國會做出專題報告，中華民國國安高層、賴清德總統等應想想如何應對。

林沛祥說，每位國家領導人都應為自己的國家做出最佳利益的選擇。當川普直接說出「我反對台獨」，甚至說「美國不會為他國獨立做無限制的支持」這麼重的話。我國國安單位應針對這次川習會，向全國國民跟國會做出專題報告，談談未來國安、科技、經貿等各方面發展，中華民國應如何應對未來情勢？

林沛祥表示，川普提到很重要的一點，那就是對於1982年提議（指六項保證），川普覺得是很久以前的事情。林坦言，現實比人強，遇到川普這樣不守常規、非典型的政治人物，中華民國的國安高層甚至總統，應該要好好想想該如何應對，還有未來我國應走的方向。

林沛祥表示，是否繼續追求獨立？是否繼續挑釁大陸，受到美國的支持？這次川習會，川普會後的發言明顯否定。是否應該改弦易轍，試著追求和平、追求兩岸之間的交流？