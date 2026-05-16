牛煦庭：川普澆了民進黨操作台獨美國必然協防一盆冷水

美國總統川普結束訪陸，「川習會」落幕。川普始就台灣議題等表態，如「不希望有人走向獨立」、「對台軍售是很好的談判籌碼」但暫時擱置軍售決定等。國民黨立委牛煦庭今表示，川普表達反戰、不希望走向台獨的立場，契合川習會中降低衝突主調，政治上澆民進黨冷水，軍購條例中第二階段的發價書是否盡速完成程序成未來美中台重要指標。

川普接受福斯新聞主播拜爾（Bret Baier）專訪，專訪內容在16日播出。川普表示，台灣現在有人希望獨立，指這是非常有風險的事情；川普表示，這些人之所以想要獨立，是因為想要開戰，認為美國會在背後支持他們；川普說，他希望台灣維持現狀（I would like to see it stay the way it is）。他不希望看到任何人獨立。

被問及中國國家主席習近平可能很喜歡川普尚未批准對台軍售，川普表示「喜歡」這個詞可能有點太強烈，並稱習近平認為他只要簽個名就能做這件事，「不像拜登簽不了名」，但他現在暫時擱置這項決定。

牛煦庭說，本次川習會展現元首外交的影響力，訪團成員除了國務卿，包含美方財政部、戰爭部都參與其中，不只顯示其慎重，貫徹談判內容的可能性也因此提升。

牛煦庭說，雙方在建立降低衝突氛圍、建立穩定對話框架等控管風險層面有明顯共識；而見諸媒體的具體關切項目雖不相同，但皆未明確否定彼此的訴求，展現了外交上保留空間的默契。

牛煦庭表示，台灣議題留到了會後，由川普對媒體釋放相關消息，重申維持現狀重要性的同時，也明確表達了反對戰爭、不希望走向台獨的立場。如此表達，完全契合川習會中降低衝突的主調性，大方向上也未脫離戰略模糊、確保現狀的格局。

牛煦庭認為，政治上，自然是澆了民進黨操作台獨路線，以及美國必然協防台灣等相關說法的一盆冷水。台灣社會終究要面對變局與現實，除了川習會的說法與分析之外，實質的動作亦需要謹慎研判，軍購條例中第二階段的發價書到底會不會盡速完成程序，已成未來美中台關係的重要指標。