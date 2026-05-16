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川普會習近平後擬擱置對台軍售 賴士葆：違反六項保證 賴政府無從置喙
「川習會」落幕，美國總統川普接受美國媒體專訪，表示對台軍售是很好的談判籌碼，但他暫時擱置這項決定。國民黨立委賴士葆今表示，川普似已違反雷根時代所簽的六項保證，賴清德政府卻無置喙餘地。
川普接受福斯新聞主播拜爾（Bret Baier）專訪。川普表示，台灣現在有人希望獨立，指這是非常有風險的事情；川普表示，這些人之所以想要獨立，是因為想要開戰，認為美國會在背後支持他們；川普說，他希望台灣維持現狀。他不希望看到任何人獨立。
被問及中國國家主席習近平可能很喜歡川普尚未批准對台軍售，川普表示「喜歡」這個詞可能有點太強烈，並稱習近平認為他只要簽個名就能做這件事，「不像拜登簽不了名」，但他現在暫時擱置這項決定。
賴士葆說，川普似乎已違反雷根時代所簽的六項保證，對台軍售要跟北京討論，會在軍售的項目、數量等方面打折扣？或是交貸期又延宕？
賴士葆質疑，賴清德政府也沒有置喙的餘地。另一方面美國也提及如果台灣搞獨立而引發戰火，美國不會無條件的軍事支持，畢竟美國不會去9500哩外的地方打仗。因此兩岸有意義的良性溝通才是確保台海安全之道。
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