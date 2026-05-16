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川普表態不到9500哩外打仗 趙少康：民進黨綽號台獨黨 不把帽子脫下？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報資料照
中廣前董事長趙少康。圖／聯合報資料照

川習會」落幕，美國總統川普接受美國媒體專訪，就台灣議題等表態，表示「不希望有人走向獨立」、「對台軍售是很好的談判籌碼」但暫時擱置軍售決定等。中廣前董事長趙少康今受訪，喊話民進黨放棄台獨黨綱，不放棄是因捨不得選票。趙也喊話北京「想清楚」，北京愈生氣，戰機愈來繞，民進黨的票就愈穩固。

趙少康說，我方買再多的武器都難跟大陸比，這是事實，大陸光是去年外貿順差即1兆2000多億美元，武器、軍力很難比。軍力只是最基本需要防衛自己的，也表示防衛自己的決心。在防衛自己的同時，也要跟大陸維持友善關係、溝通管道。不能跟美國是一百分，民進黨對大陸是零，甚至負10、負20、負100，這樣一定會造成對立。台灣對中美應該是等距。

趙少康說，台海如果發生戰爭，真的是台灣的災難，因為戰場一定在台灣。對兩岸有利的事情應該多做，對兩岸不利的事情應該少做，甚至不做。川普也講，台灣獨立發生戰爭，美國不太可能到9500哩以外支援。事實上，大家早也知道，美國現在連派地面部隊進入伊朗都不肯，美國怎麼幫台灣？

趙少康說，民進黨早該廢棄台獨黨綱。民進黨不是已經講說台灣早就是主權獨立的國家，名字叫中華民國。那已經承認中華民國了，這種情況下，民進黨還抱著台獨黨綱，捨不得民進黨裡的極端台獨分子，捨不得選票。民進黨真的明智就應該宣布「放棄台獨黨綱」，民進黨現在講法是：「它（指台獨黨綱）是一個歷史文件。」什麼歷史文件？就放棄台獨黨綱。

趙少康說，民進黨現在綽號叫台獨黨，不把這個帽子脫下來嗎？民進黨一直認為得罪北京、激怒北京對選票是有幫助的。他也喊話，北京要想清楚了，「你愈生氣，戰機愈來繞，民進黨的票就愈穩固」。

趙少康說，他常講北京才是民進黨最好的朋友，共產黨才是民進黨最好的朋友，道理在此處。民進黨不肯放棄台獨主張，北京更生氣，民進黨就更不肯放棄，現在情況就是這樣。台獨只會給台灣帶來災難，那就放棄了，不放棄就是沒有決心，都是假的。

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