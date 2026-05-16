快訊

網球／收網協訊息確定出戰金恩盃！謝淑薇：洛杉磯奧運「我來啦」

日本知名連鎖雜貨店「3COINS」要登陸台灣了 日期地點曝

115會考社會／圖表題占比超過5成！師評：難易適中 著重知識與經驗連結

聽新聞
0:00 / 0:00

川普警告台灣 藍嗆賴清德還要堅持台獨立場？

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨前發言人楊智伃。本報系資料照
國民黨前發言人楊智伃。本報系資料照

美國總統川普日前與中國大陸主席習近平見面後，接受福斯新聞專訪提到「不希望有人走向獨立」。國民黨前發言人楊智伃今分析川普關鍵三句話，台灣人不能假裝沒聽見，更問賴清德總統台獨工作者立場還要不要堅持？

楊智伃今在臉書指出，川習會結束後，川普接受媒體專訪，談到台灣問題時說了幾句話。這些話，每一個關心台灣安全的人都應該聽，民進黨尤其應該聽。

楊智伃說，一是「我不希望有人去搞獨立」，這是美國總統本人在鏡頭前說的。美國長期以來的台海政策，從來不是支持台灣片面改變現狀，可是民進黨這幾年不斷把台灣推向意識形態對抗，讓「抗中」變成選舉口號，讓台海風險變成政治提款機。

她點名賴總統，請清楚告訴台灣人民「你拒絕兩岸交流的政策，是不是要持續?」、「你的『台獨工作者』立場，還要不要堅持？」、「民進黨的台獨黨綱，還要不要繼續掛著？」

楊智伃指出，二是「我不想要美國跑 9500 英里去打一場戰爭。」這句話更現實，也更殘酷。民進黨八年來告訴台灣人只要站好隊、抗中保台，美國一定會挺；可是川普講得很清楚，他不想讓美國為了一個 9500 英里外的戰爭付出代價。這是國際政治的現實。

楊智伃提到，三是「我希望他們冷靜下來，我也希望中國冷靜下來。」川普不是說希望台灣繼續升高對抗，而是冷靜、降溫、避免台海擦槍走火；這正是國民黨長期主張的方向，不是親中，不是賣台，更不是投降，而是降低風險、恢復對話、避免戰爭。

她指出，國民黨說「和陸」，民進黨就抹紅成「親中」；國民黨說「避戰」，民進黨就抹黑成「投降」。但現在連美國總統都在說台海需要冷靜，美國總統在意台海風險，為何民進黨不在意？民進黨真的比美國總統更挺台灣嗎？

楊智伃也提到，民進黨一直不敢面對的是軍售案也卡在白宮。民進黨整天把軍購卡關怪在在野黨頭上，但美方媒體報導顯示，台灣相關軍售案的關鍵程序，現在仍卡在華府。換句話說，台灣花了巨大政治代價爭取的軍購，最後仍是川普一言而決。而川普更希望看到降溫，而不是衝突，這才是真正的現實。

楊智伃認為，這些合起來，就是一個清楚訊號「美國不希望台獨」，美國不想為 9500 英里外的戰爭買單，希望台海雙方冷靜下來。這三句話正好說明國民黨一直主張「親美、友日、和陸」路線是正確的。

她說，親美是和美國維持密切關係，共享民主價值；友日是和日本等區域夥伴保持合作；和陸是降低兩岸風險，避免台灣被推向戰爭邊緣。民進黨用「倚美抗中」綁住台灣這麼多年，換來兩岸沒有對話、軍購卡在華府、台灣人活在戰爭焦慮裡，而現在連美國總統都親口告訴民進黨，他要的不是這個。

楊智伃認為，我們可以親美，可以友日，但不必反陸。我們必須強化自我防衛，但不必把自己推到戰爭邊緣。真正負責任的路，不是挑釁、冒進，也不是把台灣命運押給別人，是讓台灣安全、繁榮、穩定地走下去，這條路就是親美、友日、和陸，也是今天國際現實再一次提醒我們，必須重新面對的路。

台獨 台海 楊智伃

延伸閱讀

川普警告台灣：不希望有人走向獨立

「台獨和平水火不容」 鄭麗文談川習會：確立台海新紅線

川普表態 藍籲賴總統正視「不要一直往台獨方向走」

稱台灣為「地方」川普：台灣有人想獨立 我希望維持現狀

相關新聞

川普表態不到9500哩外打仗 趙少康：民進黨綽號台獨黨 不把帽子脫下？

「川習會」落幕，美國總統川普接受美國媒體專訪，就台灣議題等表態，表示「不希望有人走向獨立」、「對台軍售是很好的談判籌碼」但暫時擱置軍售決定等。中廣前董事長趙少康今受訪，喊話民進黨放棄台獨黨綱，不放棄是因捨不得選票。趙也喊話北京「想清楚」，北京愈生氣，戰機愈來繞，民進黨的票就愈穩固。

川普會習近平後擬擱置對台軍售 賴士葆：違反六項保證 賴政府無從置喙

「川習會」落幕，美國總統川普接受美國媒體專訪，表示對台軍售是很好的談判籌碼，但他暫時擱置這項決定。國民黨立委賴士葆今表示，川普似已違反雷根時代所簽的六項保證，賴清德政府卻無置喙餘地。

川普拒為台獨而戰 林沛祥：賴總統應認清現實放棄操弄抗中保台

針對美國總統川普指出「不希望看到任何人以美國支持為由推動獨立，因為這可能導致美國需要飛行9500哩去參與戰爭」，國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，國民黨的核心外交政策就是「親美和中、創造多贏」。秉持捍衛中華民國主權獨立與領土完整、守護台灣 2300萬國人生命財產安全立場，提出三項具體回應。

【即時短評】川普呼應習近平對台紅線 讓中共在台海有更大話語權

川習會落幕，藍白相間的美國空軍一號緩緩駛離北京首都機場，升空隱沒雲層間，台灣議題談了什麼不得而知，直到川普親口解密，雲霧散去，台灣迎來震撼彈。

林沛祥：追求獨立、挑釁大陸受美國支持？川普發言明顯否定

「川習會」落幕，美國總統川普在訪陸期間就台灣議題不多表態，結束訪陸後，接受美國媒體專訪，表態反對台獨。國民黨立院黨團書記長林沛祥今說，我國國安單位應針對這次川習會，向全國國民跟國會做出專題報告，中華民國國安高層、賴清德總統等應想想如何應對。

牛煦庭：川普澆了民進黨操作台獨美國必然協防一盆冷水

美國總統川普結束訪陸，「川習會」落幕。川普始就台灣議題等表態，如「不希望有人走向獨立」、「對台軍售是很好的談判籌碼」但暫時擱置軍售決定等。國民黨立委牛煦庭今表示，川普表達反戰、不希望走向台獨的立場，契合川習會中降低衝突主調，政治上澆民進黨冷水，軍購條例中第二階段的發價書是否盡速完成程序成未來美中台重要指標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。