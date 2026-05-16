川習會後 美民主黨議員籲推進140億美元對台軍售

川習會落幕，美國總統川普表示，很快會針對對台軍售做出決定。多名民主黨籍美國聯邦參議員今天發布聲明，呼籲川普政府正式通知國會140億美元的對台軍售案，國會將繼續確保支持台灣，包括反對透過武力或脅迫手段改變現狀的企圖。

川普（Donald Trump）結束北京訪問，今天傍晚返底華府。川普返美途中在總統專機空軍一號（AirForce One）上向隨行媒體表示，他和中國國家主席習近平針對台灣議題「談了很多」，但他未就台灣議題對習近平作出承諾。

媒體問及美國對台軍售，川普表示，兩人有討論軍售議題，他很快會對此做出決定。

川習會後，美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）、民主黨籍參議員昆斯（Chris Coons）、墨菲（Chris Murphy）、凱恩（TimKaine）、范霍倫（Chris Van Hollen）、達克沃斯（Tammy Duckworth）等人共同發布聲明指出，對川普和習近平討論有關美國協助提供台灣防衛能力的法定義務，深感不安。

參議員們呼籲，川普政府正式通知國會140億美元對台軍售案，國會已在今年1月預先批准這項軍售案。如同台灣關係法確立的原則，「國會將持續確保美國支持台灣，包括反對任何透過武力或脅迫手段改變現狀的企圖」。

川普訪中之前，也有多名美國跨黨派聯邦參議員致函川普，呼籲盡快推動價值140億美元但延宕已久的對台軍售案。這封信函獲8位參議員簽署，包括夏亨、昆斯、達克沃斯、民主黨籍參議員金安迪（AndyKim）與羅森（Jacky Rosen），以及共和黨籍的提里斯（Thom Tillis）跟匡希恆（John Curtis）。