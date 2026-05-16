川習會後軍售變數 中國學者：經貿成果可能受衝擊

中國學者表示，這次「川習會」後，中國在其最在意的台灣議題上「沒有更壞也沒有更好」；經貿方面雙方都有收穫，但接下來可能會受到美國對台軍售衝擊；美國更大的收穫是在伊朗問題上得到中國新的表態。

上海國際關係學者沈丁立告訴中央社記者，中國認為「台灣問題是中美關係最重要的問題」，但中國似乎沒有得到美國「反對台獨」的表態；美國對台灣的軍售應該也不會縮水，因為如果美方同意限制對台軍售，「中方就沒有必要不官宣」，而且「這個事情是瞞不住的」。

外電15日晚間報導，美國總統川普結束訪中行程，在空軍一號上表示，在台灣議題上，他沒有對中國國家主席習近平作出任何承諾，將會很快就一項140億美元的對台軍售案作出決定。

沈丁立說，美方唯一的「讓步」就是下一批對台軍售會等到川普返美以後再批准。「本來什麼時候批准是不會跟中國討論的，但為了這次訪華順利，會討論推遲出售，但不是取消出售」。

目前一項總金額達140億美元的對台軍售案待川普決定，可能川普返美後就會批准。沈丁立認為，這將挑戰「中美建設性戰略穩定」。

另外，在伊朗問題方面，14日川習會後，白宮發布的摘要說，雙方同意，荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）必須保持開放，以確保能源自由流動。習近平也表明，中國反對荷莫茲海峽的軍事化及任何收取過路費的行為，並表示有意採購更多美國石油，以降低中國未來對荷莫茲海峽的依賴。「美中一致同意伊朗不能擁有核武。」

而在中國官媒新華社發布的川習會報導中，相關內容只提到「中美兩國元首就中東局勢、俄烏戰爭、朝鮮半島等重大國際和地區問題交換了意見」。

沈丁立說，中國以往態度是，所有非核武器國家都應該遵守核不擴散條約，有分歧和矛盾要和平解決。「美中一致同意伊朗不能擁有核武」是強硬說法，可以解讀為中國這方面的政策有些調整。

至於中美經貿方面，他相信接下來都陸續會有一些政策宣布，除了採購訂單外，一些出口限制或制裁再往後延，但這些比較脆弱，可能會受到美國對台創紀錄軍售的衝擊。