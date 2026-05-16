川習會後 美學者：政策未有變化對台美都是好事

川習會結束，美國智庫學者石可為認為美國既定對台政策未有重大變化，對台灣和美國來說都是好事。學者孔明尚分析，台灣仍未走出困難，需關注未來幾天的說法及新對台軍售的動向。

紐約智庫外交關係協會（Council on ForeignRelations）亞洲研究員石可為（David Sacks）15日在協會舉行的線上論壇表示，從台灣觀點來看，川習會沒達成結論，僅管理下行風險。台灣資深官員曾公開稱憂心成為北京峰會的菜單，美國（對台）政策沒有改變，會被視為台灣的勝利。

他說，國務卿盧比歐（Marco Rubio）在國家廣播公司（NBC）訪問中提到美國政策沒有改變，台灣外交部對此表示感謝；美國既定對台政策未有重大變化，對台北和美國來說都是好事。

此外，有關中美戰略穩定關係，北京方面認為台灣是中美整體戰略穩定關係的核心。石可為分析，美國如何處理台灣是兩國尋求穩定關係的中心元素，中國國家主席習近平想清楚表達，美中關係若要穩定或有進展，任何川普（Donald Trump）關切的經濟、芬太尼與稀土等都與美國如何處理台灣掛勾。

他強調，習近平也想對台北傳達依靠美國生存是有問題的訊息，他不僅想管理美國的對台作為，也要影響台灣社會討論中的2028年選舉。美方說法未提及台灣是好事，喜好與媒體互動的川普在天壇未回應記者的台灣問題，顯示他知道台灣的特殊性，他處理非常好。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻在中心舉行的線上論壇表示，川習會沒有達成實質協議，中方未公開宣布將購買美國農產品，黃豆、牛肉、波音客機與經貿委員會等都沒有公布進展。

她分析，中方在峰會前明示希望川普在台灣議題上倒退並改變政策，並對此有3項建議。最基本的是聲明不支持台灣獨立；第2是中方想要的，反對台灣獨立；第3是最想要並已傳達的，聲明支持和平統一。（峰會）情況有2種可能，美國沒說中國想要的，中國因此保留對美承諾；第2，雙方同意項目只是原則性同意，欠缺協議。

史汀生研究中心中國計畫資深研究員孔明尚（Michael Cunningham）在同場論壇指出，峰會細節仍需要時間才會揭露，台灣還無法鬆懈。財政部長貝森特（Scott Bessent）的訪問提及川普未來幾天會談到台灣，台灣雖然未面臨最糟狀況，但仍未走出困難。

孔明尚強調，記者就六項保證提問川普，川普指1980年代距今遙遠。外界不清楚會談中如何討論（對台軍售），是習不斷講，川普聽？或是進行協商？川習到底談了什麼，對美國的中國政策和對台政策意涵為何，必須留意未來幾天的說法。

川普尚未決定新一項對台軍售，他認為觀察重點包括，如果未來幾天川普同意軍售，對台灣會是重大的道德性鼓舞，美方也需說明六項保證是否仍有效。如果拒絕軍售或項目明顯減少及改變，即顯示這項軍售經過協商，這無助於紓解台灣的關切與台灣內部政治。