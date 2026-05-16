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稱台灣為「地方」川普：台灣有人想獨立 我希望維持現狀
川習會落幕，美國總統川普接受福斯新聞主播拜爾（Bret Baier）專訪，專訪內容在16日播出。川普表示，台灣現在有人希望獨立，指這是非常有風險的事情；川普表示，這些人之所以想要獨立，是因為想要開戰，認為美國會在背後支持他們；川普說，他希望台灣維持現狀（I would like to see it stay the way it is）。
川普表示，自從他11年前認識中國國家主席習近平，台灣一直都是習近平最重要的議題，不過川普表示，習近平不是希望接管台灣，只是不希望這個「地方」（place）獨立。
川普表示，他與習近平14日整夜討論台灣，認為比起他對其他國家的了解，他現在更了解台灣。
拜爾詢問說，台灣人民應該在川習會之後感到更安全或更不安全？川普回答說，中立的（neutral）；拜爾進一步詢問說，美國對台政策有沒有改變？川普回答說，沒有任何事情改變。
不過，川普表示，他不希望看到任何人獨立，讓美國必須從9500英里之外來打仗；川普說，這不是他想要的，他希望台灣冷靜一點，也希望中國冷靜一點。
至於針對對台軍售，川普說，他們還沒有核准，要看接下來事情的進展，他有可能核准，有可能不會核准；川普說，他不希望發動戰爭，並認為，如果維持現狀，中國可以接受；川普也說，美國不希望看到有人獨立，因為他們認為美國會在背後支持。
川普也提到說，對台軍售是美國對中國非常好的談判籌碼。
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