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學者：美避中共反彈 可能分批對台軍售

聯合報／ 記者張文馨李人岳屈彥辰陳宥菘／台北報導
美國總統川普說近期內決定對台軍售案。圖為川普出發訪中前與記者講話。 （美聯社）
美國總統川普說近期內決定對台軍售案。圖為川普出發訪中前與記者講話。 （美聯社）

針對美國總統川普川習會後提及台灣議題，美中台專家學者認為，不能驟下判斷，因川普表述模糊、即興，也不一定最後會嚴謹地按照他所說的去做；例如，川普說要跟「掌管台灣的人」談軍售，但實際上川賴通話的可能性不大；至於川普說要近期內決定對台軍售案，不可能一筆勾銷，但要避免北京反彈，可能分批、分階段。

政治大學國關中心兼任研究員嚴震生表示，川普在空軍一號上的表述非常模糊，讓人不確定他要做什麼；可以確定的是，如果川普跟賴總統通話，就不用再跟習近平對話了。

台灣大學政治系教授張登及說，這是川普在飛機上回憶與習近平對話的即興答覆，有些轉述可能會過於口語；至於軍售，不可能是因此一筆勾銷，這對美國國內很難交代，川普拋棄盟友、又背棄選民，成本太高，但要避免北京很快反彈，有可能分批、分階段，台灣應該要了解關鍵防衛能力的交付是否因此延誤。

東海大學政治系教授邱師儀指出，他認為川習就美國對台軍售案有達成若干共識，美國仍想對台出售第二波軍售項目，因此軍售案可能會延遲。而這次川普跑到中國去跟習近平談台灣軍購，打破六項保證，會是很大的失守。

國防院副研究員舒孝煌指出，美國參眾議員有軍購的選區利益，很多議員是挺台派、對中鷹派，基於反中和挺台是兩黨共識，反而國會也會給川普壓力，不可以在台灣議題上讓步。

對於川普在飛機上稱六項保證距離現在好久了，張登及說，完全不令人意外，川普連北約都可以嘲諷，六項保證對於川普根本毫無拘束力；從美方角度來看，美國是根據自身利益在調整美國保障台灣的各種方案，這點並沒有改變。

國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤表示，由於習近平已經警告過美國，未來美台軍事合作更進一步，可以預期解放軍將會採取強硬的反制行動。

馬振坤指出，美國若推進對台第二波一百四十億美元軍售，「這等同打習近平臉」，預料解放軍會在台灣周邊軍演，且強度、規模較以往更大。

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