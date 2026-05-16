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川普指那是很久前的事…美對台六項保證鬆動

聯合報／ 編譯茅毅、記者陳宥菘潘維庭／綜合報導
美國總統川普（左）和中國大陸國家主席習近平（右）15日在北京中南海茶敘。（法新社）
美國總統川普（左）和中國大陸國家主席習近平（右）15日在北京中南海茶敘。（法新社）

川習會落幕，大陸國家主席習近平期間提出建構「中美建設性戰略穩定關係」，美國總統川普於十四日「川習會」後接受福斯新聞節目「漢尼提秀」受訪時表明，美中是兩個偉大國家，「我稱之為Ｇ２（兩國集團），這就是Ｇ２」。該節目於十五日播出。

川普也在受訪時說，「我認為，這將被記載為史上一個非常重要的時刻」。

川習會前，路透報導，川普透露將與習近平討論對台軍售議題，此舉恐踩到美國對台「六項保證」紅線。而昨天記者詢問川普，美國對台軍售預先徵詢北京，是否違反一九八二年時任美國總統雷根的對台六項保證，川普說，一九八二年已經是「非常久以前的事了」，但他強調並未對習近平做出任何承諾。

大陸外交部發言人昨天就十四日中美元首會見表示，兩國元首贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，為未來三年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引，推動兩國關係穩定、健康、可持續發展，為世界帶來更多和平、繁榮、進步。

發言人並稱，兩國元首還就「妥善處理彼此關切」達成重要共識，同意就國際地區問題加強溝通協調。

發言人表示，兩國元首互動促進了相互理解，加深了彼此信任，推進了務實合作，增進了兩國人民的福祉，為世界注入了亟需的穩定性和確定性。

大陸學者研判，有別川普總統首任期訪華後立刻「變臉」、對華強硬施壓的一幕，這次川普再次變臉概率已明顯降低。這是因中美經過多年博弈，美方重新認知中國的實力與立場，美方轉而更傾向務實合作。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯接受港媒「星島日報」訪問表示，這次「川習會」是川普第一次任期以來，中美首次就雙邊關係發展定位與前行方向達成共識。如今中美「不打不相識」，歷經九年戰略博弈，中國綜合實力與戰略定力今非昔比，美方也已跳出零和思維，承認合作共贏更符合美國發展利益。

吳心伯表示，本次川習元首會晤氛圍積極，首次確立「中美建設性戰略穩定關係」新定位，為兩國關係確立了指導性框架，為後續關係發展注入正向動力。

復旦大學中國研究院副研究員劉典則說，此次會晤是近年來中美關係戰略屬性最強、框架性最清晰的一次。雙方「不迴避競爭現實，也未陷入對抗敘事」，著力構建「合作優先、競爭有度、穩定可期」的相處典範。但中美關係的「新定位」，仍須後續實際行動落地檢驗，尤其以台灣問題立場、經貿共識接續落實最為關鍵。

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