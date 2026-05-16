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外交部：區域嚇阻 美重申對台政策不變

聯合報／ 記者張文馨／台北報導

美國總統川普在離開北京的空軍一號上對記者表示，中國國家主席習近平對台立場非常強硬，未有做出任何承諾，但也提及接下來將決定軍售外交部發言人蕭光偉表示，台美軍售不只是台灣關係法中對台的安全承諾，更是區域威脅的共同嚇阻，美方多次重申對台政策不變。

蕭光偉表示，外交部已注意到川普的相關談話。相信各界都已清楚看見，川普政府上任以來，包括川普及魯比歐等美方高層已多次重申，美國長期且一貫的對台政策沒有改變，以及強調對區域和平穩定和維持現狀的重視，迄今並已二度對台軍售，與我國及區域夥伴共同致力維護台海的和平與穩定。

關於台美軍售，蕭光偉說，這不僅是美國明載於台灣關係法中對台的安全承諾，更是對區域威脅的共同嚇阻；我國感謝川普自第一任期以來，對台海安全的持續支持，上一批宣布的軍售金額更達歷史新高；台美緊密的合作一直是台海和平的基石；台灣作為防衛第一島鏈最重要的樞紐，以及推動全球經濟蓬勃發展的關鍵節點，將持續堅定捍衛區域現狀，並與美方等全球民主友盟強化合作，建立有效的嚇阻力量，共同因應威權國家對地緣安全、全球秩序與穩定帶來的風險。

外交部長林佳龍昨透過社群平台表示，政府最重要的責任，就是確保國家利益、守護區域和平與繁榮，讓國人安心；在賴清德總統領導下，外交與國安團隊早已針對各種情境完成事前沙盤推演；在美中會談期間也持續掌握情勢發展，並即時向總統回報，確保政府能迅速、穩健地因應各種可能變化。

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