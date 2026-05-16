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川習確立新紅線 藍：留意美中「共管台灣」默契

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇張曼蘋／台北報導

川習會落幕，後續政治效應牽動台海局勢。國民黨主席鄭麗文表示，美國總統川普、中國國家主席習近平可能重新定義大國關係與世界秩序，直接牽動台灣處境，「新紅線的確立帶來的是中美關係新時代的定位」，此紅線的核心即台獨與台海和平水火不容。立法院副院長江啟臣則表示，要留意美中「共管台灣」默契的可能，並觀察川普日後對涉及台灣的事務會怎麼做。

國民黨推出全新政論節目「KMT直球對決」，鄭麗文主持昨日首播。鄭麗文表示，川習會所傳達的訊息，與國民黨近來主張完全符合。若兩岸軍事衝突，最危險的就是台獨傾向跟主張，只要把「不可能台獨、不會台獨、反對台獨」講清楚，風險就能被有效管理，台海才有可能迎來和平穩定。

鄭麗文表示，美中若能確定「維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數」，對台灣就是好事。台灣不應期待美中衝突，更不應被推向戰火第一線；美中若能建立健康、友好的交流與貿易關係，台灣反而可能成為最大受益者。賴清德總統上任至今陷「疑賴論」，不論是就職演說、元旦談話或國慶談話，都在兩國論路線上游走。

江啟臣昨指出，要給賴政府兩個提醒，第一個提醒是要特別注意美中「共管台灣」默契的可能；第二個則是對習近平所指的台灣議題，美國官方的紀要內容雖並未提到川普針對台灣議題的回應，但聽其言不如觀其行，與其看官方文件怎麼回應台灣議題，不如看川普日後對涉及台灣的事務會怎麼做。

國民黨前立委陳以信則表示，「川普需要習近平」大於「習近平需要川普」，在不對等的需求關係裡，台灣變成了川普戰略棄子的風險升高，美方對國民黨主席鄭麗文的和平路線有興趣，延續馬英九政府路線，有助於國民黨重返執政。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，台灣前途不容中國或不容外界說三道四。習近平說台獨與台海穩定水火不容，看起來是維持過去中國一貫的主張，但習近平也說「台海和平穩定是中美最大公約數」，話沒有講死，這次中美談判聚焦在中美經貿戰後，雙方經貿之間的往來。

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