習近平問是否護台 川普事後表態：不需9500英里外的戰爭

美國總統川普結束訪中行程後，他搭空軍一號返美時向媒體透露，中國國家主席習近平直接詢問，若中國攻擊台灣，美國是否會出手防衛台灣，但他拒絕回答。川普表示：「只有一個人知道答案，那就是我。我是唯一知道的人。習主席今天問了我這個問題。我告訴他，我不會談這件事。」

針對「川習會」中提及的台灣問題表示，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨天表示，維護台海和平穩定是雙方最大公約數。而做到這一點的前提就是絕不能支持和縱容「台獨」，因為「台獨」和台海和平水火不容。

王毅並說，台灣問題是中國內政，大陸和台灣同屬一個中國是自古至今的事實，是台海真正的現狀，也是二戰後國際秩序的重要組成部分。台灣問題是中美關係中最重要的問題，牽一髮而動全身。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定，雙方就可以投入更多精力開展互利合作。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。

川普後來也證實，他與習近平會晤時，雙方確實談到台灣議題，也提到對台軍售。川普更透露，習近平直接詢問，若中國攻擊台灣，美國是否會出手防衛台灣？川普表示，他當場拒絕回答。川普說，「只有一個人知道答案，那就是我。我是唯一知道的人。習主席今天問了我這個問題。我告訴他，我不會談這件事。」

不過，彭博指出，川普的說法讓外界開始懷疑，他是否真的會推動這筆軍售案。川普表示：「我將做決定，但你知道，我們現在最不需要的，就是一場距離我們九千五百英里的戰爭。」

彭博認為，習近平對台灣問題的相關發言，引發媒體廣泛報導，且報導多以北京立場為主軸。相反地，川普此行在北京時，不想多談台灣，有別於習近平的做法，加上在空軍一號上的回答，一旦如此，台灣恐成最大輸家。